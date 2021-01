Si nettoyer sa peau est l'étape la moins glam d'une routine de soins digne de ce nom, tous les experts assurent qu'elle est plus qu'essentielle. Mais nous sommes trop nombreux à zapper ce geste ou à utiliser des produits inadaptés. Bien choisis, ils peuvent pourtant transformer ce qui a l'air d'une corvée en moment de bien-être et de relaxation.

Le 23 novembre dernier, Pharrell Williams a posté sur YouTube une vidéo de plus de huit minutes entièrement consacrée à sa "skincare routine" matinale. Torse nu devant un carrelage bleu pétrole particulièrement instagrammable, l'artiste américain de 47 ans y détaille soigneusement, face caméra, pendant plus de la moitié du temps, la manière dont il se lave tous les jours consciencieusement le visage. Tout en assurant le service après-vente de la ligne de cosmétiques Humanrace Skincare qu'il vient de lancer, il ajoute ainsi sa contribution au flux de millions de films du même genre uploadés cette année sur la plate-forme par des famous people ou des gens comme vous et moi. Si le confinement a confirmé une chose, c'est qu'il est de bon ton aujourd'hui de prendre le soin de sa peau très au sérieux, parfois même jusqu'à l'obsession.

Si un nettoyage optimal est considéré par tous les experts comme le geste fondateur d'un teint plus que parfait, en pratique, dans le secret des salles de bains du monde entier, le message ne percole pas toujours comme il le faudrait. C'est en tout cas ce que révèlent plusieurs enquêtes réalisées par la marque américaine CeraVe, aux Etats-Unis et dans une dizaine d'autres pays. On y apprend ainsi que 70% des interrogés pensent savoir à quelle fréquence ils doivent se laver le visage, mais que moins de la moitié de ceux-ci connaît en réalité la bonne réponse, soit deux fois par jour. Plus de 30% des sondés ne savent pas ce qu'est la barrière cutanée, ce qui risque de les empêcher de choisir un produit respectueux de leur épiderme. Moins de 3 personnes sur 10 assurent avoir consulté un dermatologue pour établir un diagnostic de peau, ce qui constitue pourtant une étape essentielle pour s'en occuper en connaissance de cause. Si les hommes et les femmes pointent le visage, à 76%, comme la partie du corps la plus importante à laver avant les aisselles (54%) ou les cheveux (29%), la réalité est bien moins reluisante. En effet, 76% des participants avouent parfois faire l'impasse sur le nettoyage avant d'aller se coucher. Les hommes dans 29% des cas - contre 15% pour les femmes - n'en sentent tout simplement pas la nécessité et quand ils le font, 40% d'entre eux se contentent de se rincer à l'eau. Qu'ils soient plutôt partisans d'une cosmétique à base d'ingrédients naturels ou défenseurs d'une approche plus "médicale", dénuée d'appréhension pour les molécules chimiques développées en laboratoire sous le contrôle de dermatologues, tous les experts s'accordent sur la nécessité de nettoyer sa peau deux fois par jour. Le soir en particulier, le "double nettoyage" est plébiscité et même indispensable si la peau était au préalable maquillée. Il est donc conseillé de commencer par une formule "lipophile" - les huiles sont aujourd'hui très appréciées tout comme les laits enrichis en céramides -, capable d'attirer les impuretés "grasses" incrustées dans le sébum. On passe ensuite à un nettoyant moussant doux et/ou à une lotion de préférence exfoliante. "Une étape indispensable, que préconise Clinique depuis plus de cinquante ans, rappelle Jorrit Ghijsels, formateur pour la marque en Belgique. L'exfoliation douce va permettre d'éliminer les cellules mortes et de préparer la peau à recevoir les soins qu'on lui prodiguera ensuite." Si la marque américaine encourage ses clients à en faire une habitude quotidienne, il est recommandé d'introduire le produit avec prudence dans sa routine, en choisissant une formule douce que l'on commence à utiliser d'abord une fois par semaine avant d'en augmenter la fréquence. Le matin, les plus pressés pourront se contenter d'un seul passage en optant pour une formule légère - un gel, une mousse ou un lait - à rincer. Quelle que soit la texture privilégiée - et le choix ne manque pas (lire par ailleurs) -, l'enjeu consistera toujours à nettoyer sans agresser. "L'une des erreurs fondamentales que font la plupart des gens, c'est d'associer la notion de propreté au fait que leur peau va "tirer", être crissante, pointe Mathilde Thomas, fondatrice de la marque française Caudalie, qui vient de reformuler l'ensemble de sa gamme de nettoyants afin d'apporter encore plus de naturalité. Ce qui est une fausse bonne idée car ce faisant, vous allez simplement davantage la dessécher en abîmant la couche hydrolipidique supérieure de la peau ou, à l'inverse, si elle est plutôt grasse, encourager la production de sébum en réaction." Difficile donc d'attribuer une famille de nettoyants à un type de peau particulier tant les compositions diffèrent d'une marque à l'autre. Et les tolérances individuelles - aux huiles essentielles ou à certains tensioactifs par exemple - également. Quelques conseils encore: bannir à tout prix les lingettes nettoyantes, remplies de conservateurs et désastreuses pour l'environnement, ainsi que les cotons jetables, qui ont un pouvoir abrasif insoupçonné. Enfin, n'oubliez pas non plus de vous laver - une fois de plus... - les mains avant de commencer. Et d'hydrater ensuite votre peau à l'aide d'un soin adapté.