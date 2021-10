Il succède ainsi à François Demachy qui fut pendant 15 ans le premier parfumeur maison de la griffe parisienne. Francis Kurkdjian s'est fait connaître dans le monde du parfum à l'âge de 24 ans en créant Le Mâle pour Jean Paul Gaultier.

Les marques qui ont à leur tête un parfumeur attitré se comptent presque sur les doigts d'une main. C'est dire si le moindre changement fait figure d'événement dans le petit milieu de la parfumerie française. La maison Christian Dior a attendu la fin de la fashion week pour annoncer sa grande nouvelle: après 15 années passées comme créateur exclusif d'une myriade de fragrances, parmi lesquelles on pointera Sauvage, de multiples déclinaisons de Miss Dior et de J'Adore ainsi le développement de la Collection Privée qui compte désormais 21 références, François Demachy profitera bientôt d'une retraite bien méritée dans son Sud adoré.

Pour le remplacer, Christian Dior Parfums a choisi Francis Kurkdjian. Cet ancien danseur âgé aujourd'hui de 52 ans s'est fait connaître très jeune pour son audace. C'est à lui que l'on doit notamment Le Mâle créé en 1995 pour Jean Paul Gaultier. Un jus disruptif à l'époque qui reste encore aujourd'hui un bestseller de la parfumerie masculine. Francis Kurkdjian a longtemps travaillé comme indépendant pour de nombreuses marques, mettant ainsi son talent au service de Elie Saab, Burberry, Lancôme, Dior déjà en composant notamment Eau Noire et Cologne Blanche, Giorgio Armani ou Nina Ricci.

En 2009, il se lancera dans la parfumerie de niche en créant sa maison éponyme qui propose même des fragrances sur mesure. Neuf ans plus tard, le groupe LVMH, propriétaire de Christian Dior Parfums, prenait des parts majoritaires dans l'entreprise. Une arrivée qui, nous avait assuré Francis Kurkdjian lors d'une de nos nombreuses rencontres, n'avait eu aucun impact sur sa liberté de création. Et lui avait même ouvert des portes pour développer sa distribution.

C'est donc assez naturellement que le groupe de luxe s'est tourné vers lui pour prendre les rênes de l'un de ses piliers. "C'est un grand honneur pour moi de rejoindre une maison riche d'une histoire inspirante et animée par un esprit créatif résolument tourné vers l'avenir, assure-t-il dans le communiqué annonçant son arrivée. Je me réjouis d'y apporter ma vision grâce à mes créations olfactives tout en continuant à créer pour ma propre maison".

Ceux qui le connaissent bien noteront en regardant son nouveau portrait officiel la marque d'un changement symbolique. Francis Kurkdjian que l'on a toujours vu porter des chemises blanches arbore désormais une chemise noire lorsqu'il représente Dior.

