Gothique, glow ou nuage… Nos astuces pour réaliser les 3 maquillages tendance de la rentrée

Chaque saison, les maquillages des défilés donnent le ton. Et l’arrivée de l’automne appelle des couleurs plus sombres et des effets givrés comme créés par la bise. Voici trois looks de catwalks à adopter sans hésiter.

1. Maquillage gothique chic

Difficile de ne pas voir l’influence de Mercredi Addams dans nombre de looks de cet automne. Sur la bouche par exemple, on osera, comme chez Roksanda, Rodarte ou Kim Shui, un effet bicolore en fondant un rouge classique encadré d’un bordeaux soutenu.

Kim Shui

Pas question de ligne de démarcation tracée au crayon façon nineties. L’idée est de créer un dégradé subtil. Pour cela, utilisez la même texture de rouge et commencez par appliquer la base intérieure avant d’utiliser la pointe de votre bâton plus foncé pour dessiner le contour de l’arc. Estompez ensuite en pinçant les lèvres sur un mouchoir en papier ou à l’aide d’un pinceau plat.

2. Nuage givré autour de l’œil

On valide totalement le halo gris-blanc imaginé par la make-up artist Lisa Butler chez Chanel cette saison. Un combo ultra élégant, très «Parisian chic», qui a l’avantage de sublimer toutes les couleurs d’iris.

Chanel © CHANEL

Pour créer ce nuage irisé, mélangez deux nuances de gris − une claire et une foncée − et appliquez généreusement en débordant même un brin de la paupière mobile vers les sourcils. Tracez au pinceau un fin filet lamé le long des cils inférieurs. Ajoutez ensuite une petite touche au centre de la paupière pour renforcer la couleur grise. Rehaussez le tout d’une bonne couche de mascara et soulignez la ligne des cils supérieurs d’un trait de liner noir pour accentuer le contraste.

3. Glow d’hiver sur la peau

Le glow, c’est cet éclat synonyme de peau en pleine santé. En version hivernale, il fera l’impasse sur le blush effet «caresse du soleil» pour juste refléter la lumière. On en a vu un bel exemple chez Balmain, accentué par les sourcils décolorés qu’on laissera aux plus téméraires.

Balmain © launchmetrics.com/spotlight

Pour réussir ce make-up plus sophistiqué qu’un nude, misez sur une hydratation extrême pour regorger les cellules supérieures de l’épiderme. Optez ensuite pour une BB cream ou un fond de teint léger pour corriger sans marquer les traits. Terminez par un peu d’highlighter transparent sur le haut des pommettes ou le nez.

