Ils changent le monde | Lies de Nyn, fondatrice de Moksi: « J’espère être la voix qui m’a manqué pendant mon traitement »

Après avoir traversé un cancer du sein, Lies De Nyn (30 ans) a lancé une marque de produits de soins unisexe pour les patients en oncologie. Moksi – de l’argot anglais qui signifie persévérance – est le fruit de sa propre expérience.

Fin 2020, Lies De Nyn apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein hormonosensible. S’ensuit une année mouvementée où elle subit une opération pour retirer la tumeur, fait prélever ses ovocytes et suit une chimiothérapie. C’est là que la jeune femme, alors dans la vingtaine, prend conscience qu’il est difficile de trouver un produit adéquat pour soigner sa peau desséchée par le traitement agressif.

« Les produits destinés aux patients en oncologie ne peuvent pas contenir de parfum et certains ingrédients, tels que les parabènes, sont à éviter, nous explique-t-elle. Les produits naturels présentent également un inconvénient : ils contiennent souvent des huiles essentielles, qui peuvent provoquer des réactions allergiques. » Ses recherches s’avèrent coûteuses et personne ne parvient à l’aider dans sa quête.

Peu à peu, l’idée de créer elle-même une marque mûrit dans sa tête. Et Moksi voit le jour ! « Je pense qu’il est important que ce label soit unisexe, car la peau des hommes souffre également de la chimiothérapie, insiste-t-elle. Je l’ai constaté avec mon père, qui a malheureusement dû lui aussi subir un traitement anticancéreux récemment. »

Un label pour prendre soin de soi

Actuellement, la gamme Moksi comprend une lotion pour le corps, une crème pour le visage, un baume pour les lèvres et un beurre de douche. Tous ces soins sont conçus pour nourrir et réparer la peau, sans la rendre « paresseuse ». Ils sont également végétaliens et sans gluten. Début 2024, un shampooing devrait encore rejoindre la gamme. Celui-ci a été pensé en tenant compte des problèmes capillaires rencontrés durant la chimio.

« Lorsque j’étais malade, je n’avais pas vraiment de récits d’autres personnes auxquels me raccrocher car la plupart des exemples de personnes atteintes d’un cancer que je connaissais étaient d’un autre âge, déplore la jeune femme. Avec Moksi, j’espère donc être la voix qui m’a manqué pendant mon traitement. Il ne faut pas sous-estimer l’impact que la maladie peut avoir sur votre bien-être mental. Les gens semblent avoir un peu peur de vous lorsque vous êtes malade. Lorsque vous traversez une période aussi difficile, il est très pénible que vos amis ne sachent soudain plus comment vous parler. J’espère faire en sorte que l’on discute davantage de tout ça. C’est pourquoi, en plus des produits, je lance également des cartes de conversation avec des questions que vous pouvez vous poser les uns aux autres pour entamer une conversation. »

Et d’ajouter pour conclure : « Améliorez le monde, commencez par vous-même. Chacun peut contribuer activement à un changement positif. »



Dossier Changemakers 2023

Retrouvez tous les portraits de celles et ceux qui changent le monde en Belgique