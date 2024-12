Jolies découvertes: voici 10 essentiels beauté qui ont fait la différence 2024

Cette année, l’offre de produits de beauté a été pléthorique et les promesses infinies. Mais quels sont les produits qui méritent vraiment votre attention ? Notre journaliste beauté Aylin Koksal partage ses 10 meilleures découvertes de l’année, des soins de la peau à la coiffure : des produits qui non seulement tiennent leurs promesses, mais qui redéfinissent aussi la norme.

1. Givenchy Le Rouge Interdit Satin: le rouge à lèvres parfait

Selon moi, le look parfait pour les lèvres est généralement un mélange de différents rouges à lèvres et de crayons de couleur. Cette nuance est parfaite, mais la texture est si sèche que mes lèvres craquent. Une autre a une excellente texture, mais elle est si flashy qu’elle ne convient pas à un look de tous les jours. Quel est l’équilibre idéal entre la texture, la couvrance et la couleur ? Je l’ai trouvé dans le Rouge Satin Interdit de Givenchy.

Les couleurs de ce produit sont une bouffée d’air frais dans un marché qui met souvent l’accent sur les teintes vives et intenses : des couleurs naturelles subtiles mais captivantes, allant d’un rose chaud à des bruns chocolatés profonds. Le vrai plus, c’est la texture : un luxe opaque et moelleux qui enrobe les lèvres d’un éclat subtil, sans les dessécher ni les faire craquer. Ce rouge à lèvres ne tient pas toute la journée, mais ce n’est pas nécessaire. Ce que je recherche, c’est une formule qui nourrisse et hydrate mes lèvres tout au long de la journée, et c’est ce que ce rouge à lèvres fait avec style.

€ 47.00, givenchy.com

2. Les Essences de Diptyque: des parfums comme des oeuvres d’art

Jusqu’à récemment, j’ignorais cette marque : les bougies avaient une teneur en farine d’avoine un peu trop élevée, et leur prix me rebutait plus qu’il ne me tentait. Mais j’ai découvert Les Essences de Diptyque et j’ai dû changer d’avis. Ces parfums unisexes, inspirés par la nature, possèdent chacun un caractère distinct. Bois Corsé évoque les collines boisées après une pluie d’orage, avec des notes ambrées profondes et boisées qui dégagent de la chaleur. Lilyphéa est plus aérien et raffiné, avec un subtil mélange de cardamome et de vanille qui rappelle les nénuphars.

Oubliez les sucreries et les inducteurs de migraine synthétiques, avec ces senteurs profondes et superposées qui ne cessent d’intriguer. Le flacon, magnifiquement conçu, ne s’achète qu’une seule fois. Les recharges sont disponibles dans la nouvelle boutique d’Anvers. Oui, cela reste un investissement (sérieux), mais un investissement qui rend votre salle de bain et votre journée un peu plus agréables.

€ 275.00 pour 100ml, diptyqueparis.com

3. Le Rub: Une protection durable avec une touche esthétique

Une découverte belge qui a attiré notre attention cette année est Le Rub, qui réinvente la protection solaire d’une manière surprenante. Non seulement il assure une protection nécessaire grâce à des filtres minéraux, mais il le fait sans le voile blanc souvent associé à l’oxyde de zinc. Ce qui m’impressionne le plus, c’est qu’il n’alourdit pas la peau et ne provoque pas d’éruptions cutanées – ce que je considère souvent comme une raison d’ignorer la protection solaire.

Mais il n’y a pas que l’effet qui impressionne : l’emballage lui-même est une œuvre d’art qui donne envie d’aller dans des endroits baignés de soleil. Les tubes sont composés à 95 % d’aluminium recyclé, ce qui est un choix conscient permettant de réduire considérablement l’impact écologique. Avec une réduction des émissions de CO2 allant jusqu’à 70 % par rapport aux tubes en aluminium traditionnels, Le Rub est une protection solaire qui fait du bien à la fois à votre peau et à notre planète. C’est l’équilibre parfait entre luxe, fonctionnalité et durabilité.



€48.00 par 50 ml, lerub.com

4. Nivea Micellair Water: Indispensable pour soigner la peau sans effort

Que serait votre routine soin du visage sans une eau micellaire pour éliminer toutes les traces de la journée en un seul geste doux ? Au cours de l’année écoulée, j’ai découvert l’eau micellaire Nivea Skin Recharge, un incontournable dans ma routine depuis. Elle contient un complexe d’acides aminés et un sérum à 5 % enrichi de panthénol et de squalane, qui non seulement nettoient, mais aussi revitalisent la peau. Elle élimine sans effort le maquillage, même waterproof, sans laisser de film gras, ce que j’apprécie personnellement. Et le meilleur ? Elle est également très abordable. L’eau micellaire est souvent sous-estimée, mais ce produit prouve à quel point cette étape du soin de la peau peut être efficace. C’est un incontournable pour ceux qui recherchent un produit efficace et abordable.

€ 8.79 pour 400 ml, nivea.be

5. The Remedy Laboratories Hydra+Moisturizer: Qualité belge pour une hydratation intensive

The Remedy Laboratories, une autre marque belge qui a fait son apparition cette année, propose un produit absolument gagnant avec sa crème Hydra+Moisturiser. Cette crème remplit à la perfection son rôle : elle hydrate intensément, apaise et restaure la barrière naturelle de la peau. Ce qui rend cette crème vraiment spéciale, c’est sa texture légère qui est étonnamment rafraîchissante, surtout par rapport à d’autres produits promettant une hydratation aussi intense. Alors que de nombreux produits peuvent obstruer la peau ou laisser un film gras, vous pouvez combiner cette crème avec un sérum et un écran solaire sans crainte, ni risque d’éruptions cutanées. Sa formule est même suffisamment légère pour être utilisée sous le maquillage, sans cet aspect gras et gênant que l’on observe souvent avec d’autres crèmes hydratantes. Votre peau reste radieuse même en fin de journée.

€34.90 pour 50 ml, theremedylaboratories.com

6. Dyson Airstrait: des cheveux lisses sans dommages

En tant que fidèle adepte du multistyler de Dyson, j’étais convaincue pendant des années qu’aucun autre outil de coiffure, pas même celui de Dyson, ne pouvait surpasser le concept du multistyler. Jusqu’à ce que je découvre l’Airstrait, qui m’a complètement fait changer d’avis. Les femmes aux cheveux rêches, longs et épais connaissent sans doute le problème : le séchage crée des frisottis, les boucles abîment les pointes, un brushing des années 90 est une corvée qui prend beaucoup de temps et le coiffage est une épreuve. Nous préférons nous en éloigner, merci beaucoup.

Mais l’Airstrait prouve, à ma grande surprise, qu’il est possible de coiffer les cheveux sans les abîmer. En deux ou trois passages, on obtient un résultat qui se distingue à peine d’un lisseur, mais sans les frisottis ni les pointes fourchues. Ce qui distingue l’Airstrait, c’est sa capacité à fonctionner avec des températures plus basses sur les cheveux mouillés, entre 80 et 110 degrés Celsius. C’est nettement moins que les températures souvent extrêmes des outils de coiffage traditionnels, qui peuvent atteindre 250 degrés. Le résultat ? Des cheveux lisses et stylés, sans les dommages causés par la chaleur.

€449.00, dyson.be

7. Paula’s Choice Vitamine C & 2% BHA Liquid Exfoliant: Une solution pour les taches pigmentaires et les imperfections

Les imperfections, les points noirs ou les taches pigmentaires qui ne disparaissent pas, qu’elles soient dues à l’acné ou au soleil, peuvent donner l’impression qu’il n’y a rien à faire pour les éliminer. Ce produit prouve pourtant le contraire. La puissante combinaison d’acide glycolique et de vitamine C agit non seulement contre les imperfections, mais aide également à estomper les taches pigmentaires tenaces. C’est une véritable aubaine pour les peaux mixtes à grasses. Remarque : appliquez toujours un écran solaire, car les BHA rendent votre peau très sensible au soleil.

€ 33.15 pour 118 ml, paulaschoice.be

8. Dermalogica Clarifying Body Spray: La solution contre l’acné du dos

Si vous faites régulièrement du sport, vous connaissez sans doute le problème : les vêtements de sport constituent un terrain propice à la prolifération des bactéries, tandis que la sueur, le sébum et les cellules mortes obstruent les pores. C’est surtout dans le dos que la bacné (ou rugacné) fait rapidement son apparition. Cette zone est difficile à traiter, car il est difficile d’y accéder soi-même. Cela peut sérieusement affecter votre confiance en vous et vous faire craindre d’exposer vos épaules ou votre dos dans vos vêtements.

Le spray clarifiant pour le corps de Dermalogica n’est peut-être pas un nouveau produit, mais il a été une véritable découverte pour moi cette année et mérite sans aucun doute de figurer dans cette liste. Enrichi en acide salicylique, en huile d’argan marocaine, en hamamélis et en huile d’arbre à thé, ce spray offre un mélange puissant d’ingrédients qui fonctionnent vraiment : il réduit l’acné et rafraîchit votre peau. Son plus grand avantage ? Vous pouvez même utiliser le spray à l’envers, ce qui vous permet de traiter les zones difficiles d’accès de votre dos. C’est un incontournable pour tous ceux qui luttent contre l’acné dans les zones difficiles et qui n’ont pas encore trouvé de solution efficace.

€28.00, dermalogica.be

9. Authentic Beauty Concept Shampooing: des boucles plus saines grâce à des produits sains

Ces temps-ci, on parle beaucoup des effets néfastes des shampooings conventionnels, avec des ingrédients tels que les huiles synthétiques, les parabènes et les silicones qui s’accumulent dans les cheveux et les alourdissent. Je ne suis pas encore totalement convaincue par ces critiques, car je suis toujours un peu sceptique face à l’étiquette « végane », et je ne crois pas nécessairement que « naturel » soit toujours meilleur. Mais le fait est que je remarque une différence depuis que j’utilise les shampooings d’Authentic Beauty Concept, qui ne contiennent aucune de ces substances.

Mes cheveux sont moins secs et il y a beaucoup moins d’accumulation de produits. J’aime aussi le fait que l’on peut choisir le shampooing en fonction du type de cheveux et des besoins spécifiques de chacun, pour offrir à ses cheveux le soin dont ils ont besoin. Le prix est dans la moyenne, comme celui d’autres produits capillaires, mais les avantages sont bien plus importants.

A partir de €31.00 pour 300 ml de shampoing, authenticbeautyconcept.be

10. Mellon Hair Care: une marque belge pour des cheveux au naturels

Au Vif Weekend, nous avons un faible pour les marques belges, comme Mellon Care. Cette marque de produits capillaires a fait ses preuves avec une mission qui gagne du terrain : encourager les gens à embrasser leurs cheveux naturels. Tout a commencé avec Sil Colson qui a dit adieu à ses lisseurs et a embrassé ses boucles naturelles. Sa transformation a déclenché un torrent d’admiration sur Instagram et attiré l’attention de l’herboriste Marion Naudts. Ensemble, elles ont développé une gamme de produits de soins capillaires visant à restaurer les textures naturelles. Quirina Heylen, propriétaire d’un salon de coiffure, a rejoint l’aventure pour aider les clients à redécouvrir leur type de cheveux, souvent perdu après des années d’utilisation de produits inadaptés.

Leur lancement le plus récent est le Defining Gel, qui se démarque nettement dans un monde où il est loin d’être facile de trouver des produits qui activent la texture capillaire, réduisent les frisottis et définissent les boucles. Que vous travailliez avec des boucles serrées ou des ondulations lâches, ce gel donne vie à votre texture naturelle sans effet collant ni flocons blancs gênants.

€29.95 pour 300 ml, mellon.care