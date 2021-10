Les restes et déchets de l'industrie alimentaire se retrouvent de plus en plus dans les cosmétiques. Non seulement l'upcycling est bénéfique pour l'environnement... mais il est aussi bon pour la peau.

Laquelle reçoit toutefois aujourd'hui plus d'attention que jamais, en raison de l'intérêt croissant des consommateurs ainsi que des marques de niche qui font le pari de la beauté durable. "Les ingrédients recyclés permettent de réduire les émissions de CO2 et les déchets", explique Gabbi Loedolff, coordinateur des achats mondiaux chez Lush, qui utilise entre autres de l'aquafaba (liquide de pois chiche) et de la pulpe de pomme dans ses produits. "Nous considérons toujours l'upcycling d'un produit résiduel comme l'option la plus durable, en particulier lorsque nous utilisons des énergies renouvelables dans la production." Petite sélection pour rendre sa trousse un peu plus verte.La cosse de noix de coco moulue, issue de l'industrie du lait de coco, est utilisée comme particules de gommage. Le produit. Ce beurre corporel lisse non seulement la peau en douceur mais il la nourrit également grâce au beurre de karité et de cacao qu'il contient. Les pépins d'abricots, de framboises et de raisins issus de l'industrie de la confiture, du jus et du vin, ainsi que des noyaux d'avocats, sont pressés en huiles nourrissantes. Le produit. Cette huile lavante douce nettoie le visage et nourrit les peaux sèches et/ou sensibles. Cette marque obtient son marc de café dans les coffee shops londoniens. Celui-ci agit comme un gommage, et contient des antioxydants qui influent sur le vieillissement cutané. Le produit. Ce gommage au sel marin, marc de café et beurre de karité nourissant dégage un parfum revigorant de menthe poivrée. Chaque année, Caudalie extrait des polyphénols de plus de 3 000 tonnes de pépins de raisins issus de la culture du vin blanc et du champagne. Ils agissent comme antioxydants contre le vieillissement cutané. Le produit. Ce sérum à la vitamine C, à l'acide hyaluronique et aux polyphénols promet une peau repulpée et éclatante. L'extrait de poivron rouge, issu de légumes rejetés par l'industrie alimentaire, a un effet antioxydant. Le produit. Cette crème de jour teintée unifie et prend soin de la peau et offre un fini glowy.