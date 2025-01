Chaque année, les journalistes beauté de Knack et Le Vif Weekend, Feeling et Gael passent au crible des centaines de nouveaux produits. Après des mois de tests, pour la septième édition des Belgian Beauty Awards, elles n’ont retenu que la crème de la crème. Maquillages, soins, outils ou parfums, voici les coups de cœur de la rédaction à découvrir d’urgence.

1. Best Accessible Make-

Qui n’a pas envie d’avoir des ongles soignés et en bonne santé? Cette nouvelle gamme de vernis booste l’éclat et soigne en profondeur avec, en prime, cinq effets embellisseurs qui s’adapent à toutes les carnations. Conçue comme une CC crème, la version Active Smooth qui vient lisser la surface de l’ongle et gomme instantanément les imperfections est de loin notre préférée. Sa couleur beige rosé obtenue en deux couches unifie les ongles et s’élimine avec un dissolvant classique.

16 euros le flacon,

manucurist.com

2. Best Luxury Make-up

A voir certains tutos sur les réseaux, la création d’un look complet a tout d’un job à plein temps. En particulier lorsqu’il s’agit de trouver son fond de teint, tant la quête de la bonne texture est essentielle pour une peau confortable. Le stick Dior Forever Skin Perfect facilite grandement les choses. Que l’on souhaite corriger, camoufler ou faire une retouche rapide, ce produit polyvalent y parvient avec un minimum d’effort. Sa formule laisse la peau respirer pendant 24 heures, tandis que la couvrance estompe les rides, les imperfections et les cicatrices tout en promettant un aspect frais et naturel. Avec 18 teintes proposées, il convient à un large éventail de carnations.

3. Best Accessible Skincare

En 2024, le marché des crèmes solaires a vu apparaître une pléthore de nouveaux produits. Mais ce stick a réussi à se démarquer sans effort, sur TikTok notamment, où il a littéralement fait sensation. Sa texture soyeuse le rend très particulier, car elle ne colle pas et n’obstrue pas les pores. Son format compact en fait un compagnon de route idéal. Adapté aux lèvres, au visage, au corps, aux tatouages, aux cicatrices et à toutes les zones sensibles, ce produit polyvalent allie commodité et fonctionnalité tout en répondant aux besoins de tous les âges, de toutes les peaux et de tous les styles de vie. Le tout pour un excellent rapport qualité-prix.

4. Best Luxury Skincare

Produit star de Clarins, cette crème a été entièrement reformulée pour y intégrer un duo d’actifs – niacinamide et extrait de charbon des dunes – qui stimule la résistance de la peau tout en réduisant l’apparition des premiers signes visibles de l’âge. Ce soin s’inscrit dans une gamme complète qui comprend également une crème de nuit. Dans les deux soins, une attention toute particulière a été apportée au parfum afin d’optimiser les bénéfices du produit. Dans le cas des soins jour – qui existent aussi en version pour peaux sèches ou avec SPF15 –, la fragrance contribue à réduire le stress ressenti de 20%. La nuit, elle augmente de 41% la qualité du sommeil. Et ce, études à l’appui, dès la première application.

77 euros les 50 ml,

clarins.com

5. Best Women’s Fragrance

Dix ans après son arrivée chez Hermès, la parfumeuse Christine Nagel s’est inspirée de l’un des cuirs les plus précieux de la maison pour créer Barénia. Un chypre racé – sa famille de parfums favorite – qui «rend la caresse» grâce à la présence gourmande sans être sucrée d’une baie venue du Ghana aux accents d’abricots compotés. L’élégant flacon ressourçable signé Philippe Mouquet rappelle les codes du célèbre bracelet «collier de chien» désormais en rupture de stock.

Dès 116 euros les 60 ml,

hermes.com

6. Best Men’s Fragrance

Pas facile de succéder à une icône de la parfumerie comme L’Eau d’Issey pour Homme lancée il y a tout juste trente ans. Pari relevé haut la main par le parfumeur star Quentin Bisch, à qui la maison japonaise a confié le soin de créer ce nouveau masculin. Très impliqué dans le projet jusqu’à son décès en 2022, Issey Miyake voulait explorer un autre territoire. Ici, deux accords salés entre terre et mer s’entrelacent, mêlant un extrait d’algue à du vétiver des sables arrondi par des accents de cacahuètes pour vous mettre l’eau à la bouche. Fusant et addictif à la fois.

Dès 78 euros les 50 ml.

isseymiyakeparfums.com

7. Best High Luxury Fragrance

Inspiré par l’iconique collier Comète, ce parfum s’ouvre sur une base poudrée et florale, enrobée de notes de cœur, chaudes et sensuelles, qui lui donnent de la profondeur sans l’alourdir. Ce sillage sophistiqué respire à la fois l’élégance et le luxe tout en promettant une jolie tenue. Loin d’être réservé aux soirées exceptionnelles, Comète illumine aussi le quotidien. Si son nom évoque une étoile filante, ce parfum est bien là pour durer. De l’avis de notre jury, il a tout ce qu’il faut en lui pour s’imposer comme un classique intemporel de la parfumerie que l’on aura envie de porter encore et encore.

230 euros les 75 ml,

chanel.com

8. Best Bodycare

La skinification, cette tendance qui consiste à prendre soin de toute sa peau comme on le fait de celle de son visage, s’étend plus que jamais aux produits pour le corps. Lierac, qui a remis au goût du jour sa gamme Body-Nutri, a ainsi ajouté à son Lait Relipidant de la niacinamide, un actif réputé pour améliorer la fonction barrière de la peau, tout en sublimant son apparence. Grâce à une importante concentration en urée et en beurre de karité, ce lait à la texture onctueuse nourrit, assouplit et répare durablement sans être gras. Et en prime, il sent délicieusement bon!

24,90 euros les 400 ml,

En pharmacie et parapharmacie.

9. Best Accessible Hair

Saviez-vous que l’eau calcaire peut endommager les cheveux sans qu’on s’en aperçoive? C’est pour répondre à ce problème que Kérastase a développé la ligne Première. Le pré-shampooing et le shampooing éliminent les résidus de calcaire pour garantir une base propre et fraîche. L’après-shampooing nourrit et protège, tandis que le masque pénètre en profondeur pour un soin intensif. Le sérum offre une protection supplémentaire contre les agressions extérieures, et l’huile de brillance apporte un fini éclatant. Des bienfaits que l’on observera aussi même si la dureté de l’eau ne pose pas de problème. Et qui justifient largement l’investissement.

Gamme entre 36 et 61 euros,

Chez les coiffeurs Kérastase.

10. Best Beauty Tool

Vous avez les cheveux épais, rêches ou longs? Ces soucis ne vous sont donc pas inconnus: le séchage produit des frisottis, le coiffage abîme les pointes et le brushing prend la moitié de votre matinée. Ce lisseur d’un nouveau genre fait exactement ce que nous attendions depuis longtemps. Il fonctionne sur cheveux mouillés et utilise des températures plus basses (entre 80 et 110°C) que les appareils traditionnels, ce qui permet d’obtenir une chevelure lisse et brillante sans les dommages ordinairement causés par la chaleur. Impossible de ne pas plébisciter ce produit, en dépit de son prix.

11. Best Belgian

Avec ce blush liquide, la marque belge propose un produit qui allie sans effort maquillage et soin. Formulé à partir d’un mélange soigneusement sélectionné d’huiles nourrissantes de jojoba, d’argan et de macadamia, il promet un éclat subtil et naturel. Sa formule hypoallergénique convient à tous les types de peau, même les plus sensibles. Parfait pour souligner les pommettes, les lèvres et les paupières, le blush liquide donne à la peau un aspect sain et frais qui rappelle le teint de l’été.

12. Best New Brand

Pour notre jury, peu de discussion autour de cette catégorie: les stickers en gel sont incontestablement «la» révélation beauté de l’année. Le principe est simple: une fois posés sur les ongles, ces autocollants durcissent comme le ferait un gel semi-permanent une fois passés sous une lampe LED. On aime surtout le vaste choix de nail art ultrachic qui donne l’illusion que vous avez passé plusieurs heures dans un salon branché. Alors que la pose ne prend qu’une vingtaine de minutes pour les deux mains. La manucure qui tient deux bonnes semaines n’abîme pas non plus les ongles et est très facile à enlever.

108 euros le starter kit comprenant 2 manucures, à partir de 18 euros la planche supplémentaire,

maniac-nails.com