L’astuce TikTok pour trouver la teinte de rouge à lèvres idéale

Que ferions-nous sans TikTok ? C’est la question que l’on se pose chaque semaine lorsque l’heure est venue de partager les astuces beauté les plus incroyables repérées sur le réseau social. Nul doute que la dernière en date, qui permet de déterminer la teinte de rouge à lèvres idéale, devrait vous laisser sans voix. Explications.

Les réseaux sociaux, TikTok en tête, nous conduisent-ils tout droit vers une quête permanente de la perfection ? Une interrogation justifiée au regard de toutes ces astuces qui tendent à montrer qu’il existe des teintes de fond de teint, de blush, de rouge à lèvres, et autres ombres à paupières, idéales pour chacun d’entre nous. Chose qui ne laisse que peu de place à la spontanéité, à la différence, et davantage encore à l’excentricité. Toujours est-il que l’une des make-up artists les plus célèbres de la planète vient tout juste de délivrer une astuce infaillible pour obtenir la nuance de lipstick qui collerait le mieux à votre peau. Vous avez dit impossible ?

En un pincement de doigt

C’est à la maquilleuse et youtubeuse néerlandaise Nikkie de Jager, aka Nikkie Tutorials, que l’on doit cette astuce beauté. Plus précisément, la jeune femme a repris la vidéo d’une tiktokeuse, prénommée Unbiden, pour tester cette technique infaillible avant de la partager au plus grand nombre. Résultat, la vidéo d’origine comptabilise aujourd’hui plus de 15 millions de vues, quand sa reprise en totalise plus de 3 millions. Un petit succès éphémère qui devrait s’amplifier dans les jours et semaines à venir tant les réactions des abonnés sont élogieuses.

Dans la vidéo initiale, on découvre une jeune femme dans une grande enseigne de cosmétiques, postée face au rayon des rouges à lèvres. On peut lire le message : « voici comment trouver la nuance parfaite de rouge à lèvres rose », tout en voyant l’utilisatrice se pincer le bout de l’annulaire. Un geste qui entraîne, du fait de l’arrêt de la circulation du sang, un changement de couleur du doigt, une nuance qui serait donc celle qu’il convient de se procurer pour avoir la teinte de rouge à lèvres idéale.

Vous êtes sceptique ? Nikkie Tutorials aussi. Dans un premier temps en tout cas… Reprenant la publication originale, la pro du maquillage s’étonne de l’efficacité d’une telle astuce. Reste qu’elle fait le choix de l’expérimenter pour en avoir le cœur net. Et ô surprise, la maquilleuse découvre stupéfaite que la technique lui permet d’obtenir une nuance qui correspond à de nombreux rouges à lèvres qu’elle possède déjà. Ni une ni deux, la professionnelle valide, et montre le résultat de sa mise en beauté, fruit d’un mélange de trois rouges à lèvres de ladite nuance.

Des possibilités limitées

Il n’en fallait pas plus pour déclencher l’émerveillement de ses abonnés, bien que, reconnaissons-le, les trois teintes choisies par la maquilleuse n’aient rien à voir les unes avec les autres. Certains sont toutefois plus sarcastiques : « il faut souffrir pour être belle », déclare un follower, tandis qu’un autre affirme : « ce n’est pas ressemblant, mais c’est joli quand même ». Quoiqu’il en soit, l’astuce a fait le tour du réseau social chinois en un temps record.

Admettons que cette technique fonctionne bel et bien, elle ne se limite qu’aux rouges à lèvres de couleur rose, comme le précise la première utilisatrice. Et encore, cela ne fonctionne donc pas pour toutes les carnations, loin de là, puisque la nuance rose ne peut être obtenue que pour les peaux blanches. Une astuce qui, au-delà de son aspect WTF, ne convient donc pas au plus grand nombre. Elle n’est d’ailleurs pas sans rappeler la technique du ‘natural blush‘, qui consistait il y a déjà plus d’un an à se pincer le nez et les joues pour obtenir un blush… sans blush.