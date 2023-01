Le champignon, ingrédient star de la cosmétique

Il existe plus de 10 000 variétés de champignons mais une poignée seulement sont utilisés en cosmétique. Ces superaliments, faciles à cultiver de manière durable, sont devenus en quelques années à peine les champions de l’industrie.

On connaît enfin l’un des secrets de la jeunesse éternelle de Pharrell Williams. Et il tient en un mot: champignon. Une variété en particulier a semble-t-il retenu son attention lors de la création de la ligne de skincare Humanrace lancée par la star il y a deux ans. La trémelle, mieux connue sous le nom de champignon des neiges, est devenue en quelques années seulement l’un des actifs préférés de l’industrie cosmétique.

Celui que l’on appelle aussi le champignon aux oreilles d’argent est capable de retenir jusqu’à 500 fois son poids en eau. Ses propriétés humectantes l’ont rendu aussi populaire que l’acide hyaluronique. Et il est loin d’être le seul membre de la famille des fungi à titiller la curiosité des formulateurs.

De l’Orient à l’Occident

Largement utilisés en médecine traditionnelle chinoise, les champignons ont fait leur apparition dans nos crèmes et sérums sous l’impulsion d’un médecin féru de botanique, diplômé de l’université de Harvard. En 2004, Andrew Weil est approché par Origins, intéressée par ses recherches sur les plantes. Ensemble, ils mettent au point la franchise Mega-Mushroom dont la lotion − avec le chiffre d’un flacon vendu toutes les 10 secondes − caracole en tête des produits best-sellers de la marque américaine.

«C’était des ingrédients très inhabituels à l’époque, rappelle le chercheur, auteur de nombreux livres à succès. J’en étudiais les propriétés médicinales sur la base des applications déjà bien connues en Asie. Mais ils étaient encore très peu utilisés en Occident.» Le spécialiste met en lumière les propriétés anti-inflammatoires de certains champignons. Mais également la capacité de certaines variétés à agir sur notre système immunitaire et sur la réparation des tissus. Il pointe aussi leur très haute teneur en vitamines. Il n’en faudra pas plus pour convaincre d’autres acteurs du secteur de s’y intéresser à leur tour.

‘Les champignons se cultivent aisément et sont donc faciles à sourcer.’

Une poignée d’actifs stars

A la manière d’autres ingrédients comestibles comme le thé vert, les baies d’açaï ou l’avocat qui ont connu leur heure de gloire, les champignons accréditent aussi la thèse d’une vision plus holistique de la beauté. Une vision qui passe à la fois par ce que l’on mange et par ce que l’on applique de manière topique sur sa peau. Mais s’il existe plus de 10 000 variétés de champignons sur terre, seule une petite partie se retrouve désormais dans nos produits de soin. De nombreuses publications scientifiques ont ainsi mis au jour ces dernières années les bienfaits de ces champions du soin qu’il convient donc de repérer sur les étiquettes.

Ces champignons champions du soin La trémelle déjà citée plus haut, outre ses propriétés hydratantes, est aussi un super antioxydant. Le reishi surnommé le «champignon de longue vie» est un puissant anti-inflammatoire. En cosmétique, il est utilisé pour réduire les rougeurs et lisser le grain de peau. Il dope aussi sa fonction barrière. Le shiitaké, qui contient de l’acide kojique, permet de lutter contre les taches pigmentaires et les cicatrices d’acné. Il aide la peau à retrouver son éclat. Le chaga, considéré comme l’un des aliments les plus riches qui soit en antioxydants, combat le stress oxydatif et les radicaux libres responsables de l’accélération du vieillissement cutané. La truffe noire choisie pour ses propriétés anti-inflammatoires se retrouve dans certains produits de luxe nettement plus coûteux.

Autre élément non négligeable: les champignons se cultivent aisément et sont donc faciles à sourcer. Ils ne nécessitent que peu d’espace – qu’on les produise en pleine terre ou en serre – et surtout les quantités récoltées chaque année n’ont pas d’impact sur la production de l’année suivante. Nul risque donc de pénurie ou d’extinction.

Notre shopping champignon admis

Concealer Nyx Concealer Nyx € 10,95 euros (disponible chez Di). Ce produit 2-en-1 agit à la fois comme un sérum et un correcteur. La présence de champignon trémelle permet de maintenir la peau bien hydratée.

Sérum Susanne Kaufmann Sérum Susanne Kaufmann € 130 euros les 30 ml (disponible chez Beauty by Kroonen). Agissant en synergie avec la vitamine C, un trio d’extraits de champignons apporte ses bienfaits ciblés: la trémelle hydrate en profondeur, le polypore unifie le teint et le reishi purifie la peau.

Crème Kiehl’s Crème Kiehl’s € 71,50 euros les 50 ml Reformulée en 2020, cette crème multi-correctrice mise désormais sur les propriétés antioxydantes du chaga qui va agir en synergie avec la vitamine A et l’acide hyaluronique pour lisser les rides et uniformiser le teint.

Lotion Dr. Andrew Weil for Origins Lotion Dr. Andrew Weil for Origins € 38 euros les 200 ml. Le reishi et le chaga fermenté apaisent les irritations et estompent les rougeurs tout en renforçant la barrière cutanée. La peau en surface est réhydratée.

Sérum Yeux Shiseido Sérum Yeux Shiseido € 75 euros les 15 ml Cette franchise iconique de la marque japonaise sort en février une nouvelle version de son concentré regard qui contient lui aussi du reishi. Combiné à l’iris, le champignon agit sur nos cellules de Langerhans, en première ligne de notre défense immunitaire.