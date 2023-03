Le meilleur de la beauté: tous les gagnants des Belgian Beauty Awards 2023

Le jury des Belgian Beauty Awards a passé au peigne fin les meilleurs lancements de cosmétiques de 2022, afin de sélectionner ses 14 lauréats.

Attention particulière pour la santé du cuir chevelu, principes actifs scientifiques qui ont réellement un effet sur la peau, soins multifonctions et hybrides, formules et emballages plus respectueux de l’environnement mais toujours simples à utiliser, textures surprenantes qui transforment un geste aussi banal que prendre une douche en moment de plaisir… Les lauréats de cette cinquième édition des Belgian Beauty Awards sont de beaux exemples des grands courants et tendances du monde de la beauté.

Pour chacune des quatorze catégories, les membres du jury ont sélectionné trois nominés parmi les centaines de produits lancés en 2022, qu’ils ont ensuite testés de manière approfondie avant de se réunir en février pour déterminer les gagnants.

Ruth Goossens, rédactrice en chef du Vif Weekend et de Knack Weekend, a présidé le jury, composé des journalistes beauté Isabelle Willot et Franciska Bosmans (Le Vif Weekend et Knack Weekend), Sofie Albrecht (Feeling/Gael), de la journaliste Web Aylin Koksal (weekend.be), Els Keymeulen (rédactrice en chef de Feeling) et Anne-Sophie Kersten (rédactrice en chef de Gael). Le jury a également invité deux personnalités partageant une grande passion pour la beauté: Elodie Ouedraogo, cofondatrice de la marque belge de vêtements actifs Unrun 4254, et Nancy Eissaoui, fondatrice de la boutique et du restaurant durable Chyl à Bruxelles et cofondatrice de The Good Com.

Best make-up





M.A.C Stack Mascara – M.A.C – 34 euros

Un mascara qui permet d’appliquer de nombreuses couches sans faire de paquets? M.A.C a réalisé l’impossible. La formule et les deux brosses − la Micro Brush pour les cils courts et la Mega Brush pour les longs – donnent du relief, de la courbure, du volume et de la longueur. «Ce mascara fait partie des indispensables dans ma trousse de toilette. Je l’utilise au quotidien et si je dois aller à une soirée, je peux facilement appliquer quelques couches supplémentaires sans créer de paquets.» Els Keymeulen (Feeling)



Phyto-Rouge Shine Lipstick – Sisley – 44,50 euros

Selon plusieurs membres du jury, ce bâton est le mélange parfait entre un baume, un gloss et un rouge à lèvres. La formule donne une couleur transparente et brillante modulable pour un résultat plus intense. Le complexe Hydrobooster à l’acide hyaluronique apporte confort et protection. Bonus, même si cela devient presque une exigence dans ce segment de prix et par les temps qui courent: le contenant est rechargeable.



Cream Blush – Tata Harper – 48 euros

Tata Harper a parfaitement compris ce que nous voulons aujourd’hui: des produits pratiques et polyvalents qui permettent d’obtenir un maquillage naturel en un clin d’œil et qui se glissent facilement dans nos sacs. Ce blush en crème se travaille aisément avec les doigts, apporte un soupçon de couleur des plus naturelles et contient des ingrédients nourrissants et protecteurs. «La formule donne un bel éclat et est polyvalente. On peut l’appliquer sur les joues, les lèvres et les yeux.» Aylin Koksal (weekend.be)

Best Skincare

Revitalift 5% Glycolic Acid Peeling Toner – L’Oréal Paris – 14,49 euros pour 180 ml

Ces dernières années, les acides de fruits exfoliants sont devenus des incontournables dans notre quête d’un teint éclatant. Ils détachent les cellules mortes afin de rendre notre peau plus radieuse, uniforme et lisse. Ce tonique à l’acide glycolique tient ses promesses, à un prix intéressant. L’Oréal Paris a opté pour une faible concentration d’acide glycolique pour que vous puissiez l’utiliser tous les jours, si vous le souhaitez, et ce même si vous avez une peau plus sensible. Ce dernier point est validé par le Conseil international des dermatologues de la marque.



Blemish Control Gel – CeraVe – 13,25 euros pour 40 ml

Les produits contre l’acné restent un segment en plein essor. Ce gel combine ingrédients puissants et molécules bénéfiques pour la peau. Les acides AHA et BHA s’attaquent aux boutons, la niacinamide, l’acide hyaluronique et les céramides aident à maintenir la barrière cutanée saine et la peau bien hydratée. Doux pour la peau, impitoyable contre les boutons. «La génération Z et les dermatologues savent que cette marque est devenue virale sur TikTok: CeraVe ne cesse de proposer des produits économiques et sans prise de tête qui tiennent leurs promesses.» Franciska Bosmans (Knack Weekend)



Protini Polypeptide Cream – Drunk Elephant – 68,90 euros pour 50 ml

Drunk Elephant est − enfin – arrivé en Belgique l’an dernier, avec ses soins à associer et assortir selon les besoins de notre peau. «Les produits ne contiennent ni parfum ni huiles essentielles, ce qui les rend également parfaits pour les peaux sensibles. Cette crème est à base de peptides, un ingrédient dont je suis fan et qui est souvent considéré comme l’ingrédient anti-âge du futur.» Isabelle Willot (Le Vif Weekend)

Best fragrance

Opus XIV Royal Tobacco – Amouage – 325 euros pour 100 ml

Amouage honore les traditions de son pays d’origine, Oman, avec modernité, en proposant des créations marquantes comme ce parfum enivrant et complexe qui associe encens et tabac. Ce duo est mis en valeur différemment à chaque fois dans les notes de tête, de cœur et de fond qui se composent d’épices et d’herbes comme la cardamome, l’anis, le basilic et le fenugrec, de fleurs, de baumes et de bois.



J’adore Parfum d’Eau – Dior – 111,32 euros pour 50 ml

Dior surprend avec ce nouveau membre de la famille J’Adore. La maison de mode est parvenue à créer une eau de parfum très concentrée, à base d’eau, sans un soupçon d’alcool, qui persiste longtemps sur la peau. Ce Parfum d’Eau n’a pas une structure pyramidale classique en raison de cette composition aqueuse ; les senteurs restent stables. Un mélange séduisant mais frais de magnolia chinois, de jasmin, de rose, de chèvrefeuille et de néroli.



Burberry Hero Eau de Toilette – Burberry – 75 euros pour 50 ml

Burberry Hero est le premier parfum de la maison de mode britannique sous la direction artistique de Riccardo Tisci. Ce dernier voulait une fragrance qui incarne la masculinité contemporaine. Le résultat: une composition fraîche mais puissante à base de bergamote, de genièvre, de poivre noir et de bois de cèdre. «J’ai fait tester les parfums masculins sélectionnés par mes fils, âgés de 21 et 16 ans, et cette eau de toilette a été leur préférée. C’est aussi un jus que j’aime beaucoup sentir sur un homme.» Anne-Sophie Kersten (Gael)

Best bodycare

Naturally Good Ecodeo – Nivea – 4,99 euros pour 125 ml

En remplaçant le propane et le butane de ses aérosols par de l’azote, Nivea a créé son déo en spray le plus écologique à ce jour. Le flacon contient plus de produit qu’un aérosol standard de 150 ml, ce qui lui permet de durer deux fois plus longtemps. La formule végétalienne offre une protection de 24 h contre les odeurs. «Ce déo efficace est une belle initiative de la part d’une grande marque de rendre un produit que la plupart utilisent plus écologique sans sacrifier le confort.» Sofie Albrecht (Feeling et Gael)



Huile de douche concentrée Enivré – Maison Eole – 32,90 euros pour 200 ml

Cette marque belge utilise tous les bienfaits des vignes du vignoble belge du Chant d’Eole en proposant une gamme de soins végétaliens, naturels et durables. Cette huile de douche délicatement parfumée contient de l’huile de pépins de raisin et du resvératrol qui agit comme un antioxydant pour lutter contre le vieillissement de la peau. Sous la douche, la formule se transforme en un lait qui nettoie en douceur tout en nourrissant la peau.



N°1 de Chanel Red Camellia Revitalizing Body Serum-in-Mist – Chanel – 78 euros pour 140 ml

Avec cette fine brume laiteuse, Chanel allie le plaisir d’utilisation à une forte dose d’extraits de camélia rouge pour aider à lutter contre le vieillissement de la peau. La concentration de la fleur est aussi élevée que dans son sérum visage. La formule garantit également l’hydratation et le confort de la peau. «Ce sérum pour le corps procure une sensation de fraîcheur, n’est pas gras et s’est facilement fait sa place dans ma routine skin.» Elodie Ouedraogo

Best haircare



– Cousin.e.s – 39 euros pour 50 ml

Cette huile capillaire ne se contente pas de nourrir et de dompter tout type de boucles, elle prend également soin des cuirs chevelus sensibles. Sa formule végétalienne à base de nigelle et de ricin repose sur une recette familiale du chanteur français Slimane, le fondateur de la marque. «Cette huile est une véritable découverte, elle est parfaite pour les personnes qui, comme moi, ont un cuir chevelu sensible et ont besoin d’un produit qui soit apaisant. Je ne suis pas adepte de rituels qui prennent du temps mais le résultat est tellement agréable, que je me discipline pour trouver les 15 minutes nécessaires pour prendre soin de mes cheveux.» Nancy Essaoui

Best belgian product

– Hedgren – 125 euros pour 75 ml

La marque de sacs de voyage belge Hedgren a demandé à Laura de Coninck, journaliste et artiste anversoise, de concevoir son premier parfum. La créatrice devait s’inspirer de la liberté de mouvement, un pilier essentiel du label. Avec la parfumeuse Sonia Constant du fabricant international de parfums Givaudan comme mentor, elle a travaillé sur une eau de parfum fraîche, unisexe, qui, pour elle, sent comme la première balade à vélo du printemps, qui annonce déjà un peu l’été. Elle a également créé les illustrations du flacon et du sac, qui remplace l’habituel emballage en carton.