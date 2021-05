Le 5 mai 2021, le N°5 fête officiellement ses 100 ans. Si son succès ne s'est jamais démenti, c'est qu'il a su entretenir sa légende. La preuve en 25 anecdotes, entre mythe et réalité.

1. Lorsqu'elle passe commande à Ernest Beaux, connu pour être le parfumeur des tsars, Gabrielle Chanel lui demande "un parfum de femme à odeur de femme".2. Ernest Beaux lui présente ses échantillons, numérotés de 1 à 5 et de 20 à 24, Gabrielle Chanel a un coup de foudre immédiat pour le cinquième. Le hasard faisant bien les choses, le 5 est l'un de ses chiffres préférés. Le 22 deviendra plus tard un autre classique de la maison toujours édité aujourd'hui.3. Gabrielle Chanel devient alors la première femme à la tête d'une maison de couture à lancer son parfum.4. Le N°5 de Chanel contient pas moins de 80 ingrédients différents.5. L'un d'eux est une molécule de synthèse, inconnue à l'époque, appelée aldéhyde. Elle fixe les notes florales tout en leur apportant une part de mystère.6. La légende dit que la formule du N°5 contiendrait 10 fois plus d'aldéhyde (soit 1%) que ne le prévoyait son créateur à l'origine. Il serait donc né d'une erreur de manipulation. 7. Le N°5 est un parfum fleuri... dont on ne reconnaît pas les fleurs. Il contient pourtant de la rose, du jasmin et de l'ylang-ylang.8. Coco Chanel testera le parfum lors d'un dîner dans le plus grand restaurant de Cannes. Sur la table, elle place un vaporisateur sur lequel elle appuie dès que passe une femme élégante. Toutes s'arrêtent alors à sa hauteur, pour humer l'air qui les entourent. 9. Officiellement, Gabrielle Chanel lance le N°5 lors d'un défilé organisé le 5 mai, soit il y a 100 ans exactement. Elle l'offre d'abord à ses meilleures clientes qui deviennent ainsi ses premières égéries.10. La formule initiale est celle de l'extrait de parfum.11. Dès 1929, le N°5 devient le parfum le plus vendu au monde.12. Il s'en vend encore aujourd'hui 10 millions de flacons de N°5 chaque année.13. Au total 40 cueilleuses se relaient sept jours sur sept durant tout le mois de mai afin de cueillir les roses de Grasse qui entreront dans la composition de l'extrait.14. Le collier que l'on voit dans le campagne mettant en scène Nicole Kidman dans un spot inspiré du film Moulin Rouge et mis en scène par Baz Luhrmann est composé de 320 diamants.15. Il n'y a pas moins de 1000 paillettes incrustées à la main sur la robe que porte Marion Cotillard dans le tout dernier film de la maison.16. Sur les photos publicitaires du N°5 c'est toujours le flacon de l'extrait de parfum que l'on voit.17. Lorsqu'on le regarde d'en haut, la forme du bouchon du N°5 évoque les contours de la place Vendôme, là où se trouve le Ritz à Paris et où vécut Gabrielle Chanel jusqu'à sa mort.18. Il faut attendre 1966 pour que sorte la première ligne de bain dérivée du N°5.19. Gabrielle Chanel sera elle-même l'égérie de son parfum en 1937.20. Le flacon du N°5 est considéré comme une icône du XXe siècle et a été représenté par Salvator Dali et Andy Warhol, notamment dans sa série Ads. 21. Lili-Rose Depp a été la plus jeune ambassadrice de la maison. Elle n'a que 16 ans lorsqu'elle devient le visage de N°5 L'Eau, la cinquième déclinaison du N°5 imaginée par Olivier Polge, actuel parfumeur de Chanel.22.Brad Pitt est le seul homme à ce jour à avoir incarné un parfum féminin. Et le N°5 en particulier. La campagne (en image plus bas) fera beaucoup parler d'elle suscitant surtout l'incompréhension avec ces images en noir et blanc et son atmosphère plutôt triste. Elle ne tiendra pas un an. 23. Marylin lui succédera dans un film reprenant l'enregistrement historique dans lequel elle confessait ne dormir que vêtue de quelques gouttes de N°5. Elle était alors une cliente ordinaire de Chanel comme en témoignent des factures à son nom conservées dans les archives de la maison.24. Un flacon de 30 ml de l'extrait contient l'équivalent de 12 roses de mai et de 1000 fleurs de jasmins de Grasse.25. Le N°5 s'offre un caméo dans le film Les Visiteurs, on y voit Jean Reno incarnant respectivement Godefroy de Montmirail téléporté depuis le Moyen-Âge dans le château occupé par ses descendants, vider un flacon de près d'un litre dans son bain. Une scène devenue aussi culte que le parfum lui-même.