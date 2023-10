Le rétinol sous contrôle: comment l’utiliser en toute sécurité?

Produit phare des soins visage, le rétinol est un produit salvateur contre l’acné et les signes de vieillissement. L’Europe propose désormais de limiter à 0,3 % la concentration de rétinol dans tous les cosmétiques. Qu’est-ce que cela signifie? Et comment utiliser le rétinol correctement et en toute sécurité? La cosmétologue Dea Zhilivoda et la dermatologue Griet Voet nous éclairent.

Pas d’inquiétude, vos produits au rétinol préférés ne seront pas interdits. L’Europe souhaite simplement limiter la concentration de vitamine A, dont fait partie le rétinol, dans les produits cosmétiques. Concrètement, il s’agit de limiter la quantité de rétinol à 0,05 % dans les lotions pour le corps et à 0,3 % dans les autres produits que vous utilisez pour traiter ou rincer votre peau.

Trop de vitamine A ?

Cela signifie-t-il qu’il ne restera que des produits cosmétiques moins puissants? « Absolument pas, » affirme Gerben Schets, porte-parole de DETIC, l’association belgo-luxembourgeoise des producteurs et distributeurs des produits cosmétiques. « De toute façon, le rétinol est généralement utilisé en faible concentration. Cela ne changera pas grand-chose », estime-t-il. Toutefois, il existe sur le marché des produits très populaires avec des concentrations plus élevées, comme le rétinol à 1 % de The Ordinary et Paula’s Choice. Ces produits sont susceptibles d’être reformulés ou de disparaître des rayons. La question qu’on peut donc légitimement se poser est de savoir si le rétinol en forte concentration est dangereux?

Tout le monde utilise le rétinol, mais il ne s’agit pas d’un médicament miracle destiné à tout le monde. Dea Zhilivoda Cosmétologue

Le porte-parole du DETIC souligne que la quantité de vitamine A contenue dans les produits cosmétiques est relativement faible et contribue peu à l’exposition totale des consommateurs, ce qui la rend en principe sans danger. Mais, prévient-il, « ceux qui consomment déjà beaucoup de vitamine A par le biais de l’alimentation et des compléments alimentaires risquent de dépasser la quantité recommandée ». Et c’est précisément la raison pour laquelle la concentration dans les produits cosmétiques est en train d’être réduite.

Pas de panacée universelle

En général, les dermatologues sont de grands adeptes des dérivés de la vitamine A, comme le rétinol. C’est également le cas de la dermatologue Griet Voet de la Clinique Dermatologie Gent: « Que vous souhaitiez atténuer les taches pigmentaires, lutter contre l’acné ou que vous recherchiez un produit anti-âge puissant, les études scientifiques confirment que cet ingrédient est très bénéfique pour la peau. »

Mais le rétinol est une arme à double tranchant, prévient le dermatologue. Malgré les résultats transformateurs qu’il peut apporter, il peut également provoquer une irritation importante de la peau. C’est pourquoi, selon elle, il est important de ne pas se précipiter pour l’utiliser. Un avis également partagé par la cosmétologue et pharmacienne Dea Zhilivoda, qui souligne que le pouvoir des dérivés de la vitamine A ne doit pas être sous-estimé. « Le rétinol peut être très efficace, mais il a aussi tendance à assécher et à irriter énormément la peau. Tout le monde l’utilise, mais ce n’est pas un médicament miracle qui convient à tout le monde ».

Confusion et mauvaise utilisation

Le cosmétologue constate que de nombreuses personnes utilisent les dérivés de la vitamine A, comme le rétinol, à mauvais escient. Par exemple, beaucoup appliquent le rétinol sur le contour des yeux, ce qui est absolument déconseillé en raison de la finesse et de la sensibilité de la peau de cette zone. « Souvent, les gens commencent tout de suite avec une forte concentration de 1 % de rétinol, au lieu de commencer avec une concentration plus modérée de 0,3 %. Il arrive également qu’ils utilisent le produit quotidiennement au lieu de commencer par une application par semaine. De plus, ils appliquent souvent trop de produit sur leur peau, au lieu du petit pois recommandé pour l’ensemble du visage ».

Dea Zhilivoda attribue la confusion entourant le rétinol au fait que les marques de cosmétiques vantent désormais leurs produits sur la base de leurs ingrédients. Elle cite des marques telles que The Ordinary, Paula’s Choice et Drunken Elephant qui vendent du rétinol, des acides et de la vitamine C, au lieu de vendre des nettoyants, hydratants ou masques traditionnels. « En conséquence, les gens ne savent souvent pas de quelle forme et de quelle concentration ils ont besoin. Ils ne savent pas quelle quantité, quelle fréquence et où appliquer le rétinol, ni dans quel ordre l’utiliser », explique-t-elle.

De l’acide rétinoïque aux esters de rétinyle

Selon la cosmétologue toujours, il existe quatre variétés populaires de dérivés de la vitamine A. « La forme la plus puissante de la vitamine A est l’acide rétinoïque, également connu sous le nom de trétinoïne. Il nécessite généralement une prescription médicale. Il peut être pris par voie orale ou appliquée localement sur la peau, et est souvent utilisé pour traiter l’acné, comme avec le Roaccutane. »

La deuxième variante la plus puissante est le rétinaldéhyde: il s’agit d’une des formes les moins stables et les moins courantes. Vient ensuite le fameux rétinol, une forme moins puissante que l’acide rétinoïque, mais disponible sans ordonnance et largement utilisé dans les produits de soins de la peau. « Enfin, il y a les esters de rétinyle, notamment l’acétate de rétinyle et le palmitate de rétinyle. Ils ont beaucoup moins d’effets secondaires que les autres formes et sont utilisés dans les produits à base de rétinol les plus doux du marché. Si vous envisagez de commencer à utiliser du rétinol, il est toujours judicieux de commencer par la forme la plus douce ».

Emballages trompeurs et vagues

Comment faire la différence entre toutes ces variantes ? « C’est assez difficile, car tous les emballages n’indiquent pas clairement ce qu’ils contiennent », explique encore Déa Zhilivoda. « Les allégations sur ces produits sont vagues, voire trompeuses. Heureusement, il existe une astuce: vérifier la liste INCI. Cette liste est d’ailleurs obligatoire pour tout produit cosmétique dans l’Union européenne. Vous y trouverez tous les détails concernant les ingrédients contenus dans votre produit préféré. Ainsi, vous savez exactement ce que vous mettez sur votre peau ».

Un autre conseil précieux, en particulier pour les débutant.e.s, consiste à donner à la peau une sorte de « tampon » avant d’appliquer le rétinol. « Pour ce faire, vous devez d’abord appliquer une crème de jour ou de nuit sur votre visage, et ensuite seulement appliquer le rétinol. Vous éviterez ainsi d’irriter votre peau », conseille la cosmétologue. « Vous avez encore des doutes ou des questions? Dans ce cas, il est judicieux de demander conseil à votre médecin, à votre dermatologue ou à votre pharmacien. Ils sont bien informés et peuvent vous donner des conseils spécifiques. »

