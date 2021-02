Importée de Corée, cette nouvelle tendance en soin de la peau commence à se répandre chez nous.

Dans sa version la plus extrême, le slugging - qui vient du mot slug signifiant limace - consiste à s'enduire le visage de vaseline la nuit pour combattre le dessèchement saisonnier de l'épiderme.

Souvent enrichi en vitamines A et E, le produit est connu pour réparer les gerçures et permet d'empêcher l'eau de s'échapper en créant une barrière lipidique.

Il amplifie aussi les bénéfices d'un sérum appliqué au préalable.

A éviter toutefois sur les peaux à tendance acnéique. Car son effet occlusif peut boucher les pores et laisser les résidus de maquillage.

Pour ceux et celles qui n'aiment pas cette texture, il existe des masques de nuit à laisser poser de la même manière.

