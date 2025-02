Pour les personnes qui ont la peau sensible ou sèche, les crèmes pour les mains ne sont pas un caprice beauté mais bien une véritable nécessité. Mais face à la multitude d’options sur le marché, laquelle choisir pour prendre soin de ses mimines?

Telle est la question. La réponse si, comme notre journaliste, vous êtes du genre à oublier un peu trop souvent de l’appliquer, puis à réaliser, horrifiée, que vous avez deux pattes de crocodile au bout des bras, se trouve dans cette compilation de crèmes pour les mains parfaites pour les distrait·e·s, puisqu’il suffit d’une seule application pour voir déjà des résultats bluffants.

Même si, évidemment, il vaut mieux opter pour une approche plus régulière, mais qui sommes-nous pour vous juger? Personne!

Et parce qu’au contraire, on veut vous accompagner avec bienveillance, on partage avec vous nos coups de coeur au rayon crèmes pour les mains qui tiennent vraiment leurs promesses.

La plus miraculeuse

Hand Care, Celestetic, 18 euros via celestetic.be.

Les petits plus: Ce soin hydratant et réparateur ne vise pas seulement les mains mais aussi les ongles. Appliqué avant d’aller dormir sur deux pattes en triste état, au réveil, miracle: la peau est souple et hydratée, les cuticules aussi, et les ongles, rosis et légèrement brillants, semblent s’être offerts une petite manucure tant ils sont en bonne santé.

C’est clairement notre crème coup de coeur, et en plus, c’est du belge!

Les moins: Sincèrement? On n’a aucun point négatif à signaler, car tant le prix que le format, pratique à glisser dans un sac, séduisent aussi.

À noter que si vous cherchez une bonne crème pour les mains et les ongles, on aime également beaucoup la Vinotherapist de Caudalie et son élégant parfum de citron.

En one-shot, on oserait affirmer qu’elle est un tout petit peu moins efficace que la version signée Celestetic, mais si vous êtes du genre à vous rappeler quotidiennement d’appliquer votre crème pour les mains, elle offre une excellente alternative.

La plus parfumée

Pommade mains, Le Labo, 33 euros via De Bijenkorf.

Les petits plus: Non seulement elle hydrate vraiment et pénètre très rapidement sans coller (lire: elle est parfaite à laisser dans l’entrée, comme dernier geste avant de partir de chez soi les mains régénérées), mais en prime, son parfum élégant et frais en fait un vrai élément de la routine beauté, qui tient longtemps sur la peau et ravit à chaque bouffée.

Les moins: Paradoxalement, son parfum: sa tenue extra longue fait qu’il vaut mieux faire gaffe au moment de peler une mandarine ou de tenir fermement son sandwich, car il y a un risque de transfert, pas ultra agréable en bouche…

Autres alternatives? Les crèmes pour les mains Replica Par la cheminée de Margiela, Rose de Byredo, le coup de coeur de notre journaliste société Nathalie Le Blanc, et Eleos de Aesop, qui ont chacune un parfum aussi raffiné que distinctif.

Notre graphiste, Valérie Machtelinckx, recommande quant à elle la Crème minérale pour les mains d’Ahava, dont elle apprécie tant l’odeur délicate de figue de barbarie et de moringa que la douceur qu’elle procure, ainsi que sa rapidité de pénétration.

La plus réconfortante

Crème Mains et Ongles Rêve de Miel, Nuxe, 11 euros via Nuxe.

Les petits plus: Son parfum doudou, reconnaissable entre mille, et sa bonne pénétration, qui permet de l’appliquer sans devoir craindre de résidu désagréable, ou pire encore, de taches blanches sur les vêtements.

Les moins: Si vous avez les mains vraiment abîmées, préférez-lui sa version Cica, plus réparatrice encore: la « simple » Rêve de Miel est parfaite pour l’hydratation, mais pour une véritable réparation, on opte pour une formule plus concentrée.

Pour une combinaison d’hydratation et de parfum subtil mais réconfortant, notre journaliste beauté Aylin Koksal ne jure pour sa part que par la Crème Mains Peaux Sèches de L’Occitane, dont elle apprécie tant les effets hydratants et réparateurs que la pénétration rapide.

La plus adaptée aux peaux sensibles

Cicalfate Mains, Avène 12.64 euros via Newpharma.

Les petits plus: Son efficacité même sur les mains les plus abîmées, avec une sensation de réconfort immédiat, et une hydratation ultra rapide, pour dire directement adieu aux tiraillements désagréables ainsi qu’à l’effet peau de crocodile.

En cas de peau sensible qui a tendance à réagir au moindre changement de température, c’est l’alliée idéale – et c’est pareil si vous êtes du genre à oublier régulièrement de mettre de la crème pour les mains, son efficacité immédiate réparant rapidement les dégâts.

Les moins: Comme le reste de la gamme Cicalfate, elle apporte soin et (ré)confort, mais la texture est à la mesure de son efficacité. Comprendre: elle fait vraiment du bien, mais elle est aussi vraiment épaisse, et peut laisser un résidu pas ultra agréable si elle n’est pas suffisamment massée dans la peau.

Après « des années de réactions allergiques sur les mains », notre rédactrice finale Annelies Waegemans a pour sa part trouvé son bonheur avec la Crème pour les mains ph5 d’Eucerin, qu’elle combine avec l’huile lavante assortie pour encore plus de résultats (et zéro allergies en prime).

L’artillerie lourde

Cicaplast Mains, La Roche Posay, 7.99 euros via Medi-Market.

Les petits plus: Avec sa pénétration rapide et ses actifs ultra concentrés, c’est la meilleure alliée des peaux irritées et sèches, et on apprécie tout particulièrement sa texture non grasse.

Notre journaliste spécialisée dans les sujets durables, Lotte Philipsen, a une peau sensible sujette aux réactions allergiques, et elle précise n’avoir jamais eu le moindre problème avec le Cicaplast, même en se frottant accidentellement le visage. Quant à notre secrétaire de rédaction, Ensie Rojas, elle l’apprécie tant pour son efficacité que pour sa neutralité olfactive, qui en font l’option parfaite pour elle, mais aussi son compagnon et leur fils.

Les moins: S’il fallait pinailler, on pourrait regretter son packaging, plus pharmaceutique que vraiment « beauté », ce qui colle au fond bien aux promesses de la crème, mais diminue un peu le plaisir qu’il peut y avoir à prendre soin de ses mains.

Et augmente au passage le risque de ne pas prendre l’excellente habitude d’appliquer de la crème pour les mains au quotidien.

Et si vous cherchez des crèmes pour les mains qui anticipent les dégâts…

Handscreen, Supergoop 16 euros via Revolve.

Les petits plus: Une protection à la texture ultra agréable à appliquer, qui pénètre rapidement, ne laisse pas la moindre trace ou sensation de gras sur les doigts, et n’a pas de parfum, ce qui la rend parfaitement adaptée aussi aux peaux plus sensibles.

Les moins: Son petit format. Couplé à son prix, cela en fait clairement une option de luxe, puisqu’un tube est très rapidement fini, mais les solaires Supergoop sont tellement agréables à appliquer au quotidien qu’ils deviennent rapidement addictifs, à budgétiser dans les dépenses beauté mensuelles. L’auteure de cet article a ainsi commencé à appliquer quotidiennement l’Unseen Sunscreen visage il y a des années, et elle ne l’a plus jamais abandonné.

Sisleÿa L’intégral Anti-Âge, Sisley, 106.5 euros via Sephora.

Les petits plus: Ce concentré promet non seulement de protéger les mains des signes de l’âge, taches et peau fripée en tête, mais aussi de les inverser, en offrant une nouvelle jeunesse aux mimines grâce à une série d’actifs triés sur le volet. En prime, elle hydrate en profondeur et laisse les mains douces et la peau souple.

Les moins: Son prix. À plus de 100 euros le flacon, c’est un véritable investissement, que tout le monde ne peut malheureusement pas se permettre.