Les masques LED enflamment la toile : on vous explique pourquoi

Popularisés par les réseaux sociaux, les masques LED s’invitent à la maison. Leurs prix varient de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros. A raison de séances régulières de quelques minutes, ils agiraient sur l’éclat et la fermeté de la peau. Coup de buzz ou promesse tenue?

Prenez d’un côté le clan Kardashian, suivi de près par Victoria Beckham ou January Jones. Toutes multiplient les stories le visage caché derrière un outil high-tech au design futuriste… et tellement photogénique. Ajoutez à cela une Lily Collins brillant de mille feux en ouverture de la saison 3 d’Emily in Paris. Et vous avez le combo parfait pour enflammer TikTok. Depuis quelques mois, les masques LED sont partout sur la toile. Coup de buzz ou promesse tenue?

Longtemps cantonnée aux cabinets des dermatos qui l’utilisent depuis de nombreuses années, la technologie LED s’est démocratisée. Il existe désormais des dizaines de masques à shopper d’un simple clic sur le Net.

En ouverture de la saison 3 d’Emily in Paris, le masque LED superstar

«Les LED sont de petites diodes qui émettent différentes couleurs, détaille le docteur François Michel, dermatologue et membre de la LED Academy qui regroupe des praticiens du monde entier. A chaque couleur correspond une longueur d’onde précise – par exemple 630 et 850 nanomètres pour le rouge et l’infrarouge – avec à la clé une pénétration plus ou moins importante dans la peau. Et des bienfaits particuliers qui en découlent.» Contrairement à certaines idées reçues, ces lampes ne diffusent pas d’UV. Et ne dégagent que très peu de chaleur.

Que peut-on en espérer?

«Les publications scientifiques démontrent de manière indéniable l’impact bénéfique de l’usage des LED sur la peau, confirme le docteur Samira Baharlou, chef de clinique en dermatologie à l’UZ Brussels. La lumière rouge et infrarouge est absorbée par la mitochondrie, producteur d’énergie cellulaire. Ce qui entraîne une amélioration de la capacité de régénération des tissus, un boost de la production de collagène et une meilleure circulation. Qui dit changement au niveau cellulaire, dit aussi modification de l’apparence de la peau, notamment en termes d’élasticité, de densité, de glow ou d’homogénéité.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Si de nombreuses utilisatrices, qui, comme l’actrice Kristin Davis, ont acheté ces équipements, parlent de «résultats bluffants» sur les réseaux sociaux, notre spécialiste tient à apporter une nuance. «Ces appareils constituent un excellent complément à votre routine de soin si vous avez assez de discipline. Mais tout le monde ne réagira pas de la même manière à ces stimulations. Cela dépend aussi de votre style de vie: si vous mangez gras, dormez peu et ne faites pas de sport, il ne faut pas non plus s’attendre à des miracles.»

Pourquoi cela plaît-il tant?

Il s’agit d’une technologie complètement indolore – on ressent à peine un effet de chaleur, et si c’est le cas, c’est que l’appareil peut être dangereux – et non invasive. Elle convient à tous les types de peau et est extrêmement simple à utiliser puisqu’il suffit le plus souvent de sélectionner un programme et d’enclencher le bouton «on».

Le masque LED de myBlend s’utilise en cure de 6 semaines

«En revanche, la régularité est essentielle», insiste la dermatologue. La plupart des marques recommandent l’emploi de ces appareils le soir car les LED rouges qui interviennent également sur la production d’endorphines, aussi connues sous le nom d’hormones du bien-être, favorisent la détente et donc l’endormissement. Il est préférable de le faire sur une peau parfaitement nettoyée et d’appliquer ses soins ensuite. «L’action de ceux-ci s’en trouvera d’ailleurs boostée car les LED favorisent la pénétration des produits», ajoute le docteur Baharlou.

Est-ce risqué?

Si la régularité est un plus, mieux vaut s’en tenir strictement aux instructions données par chaque fabricant. Les protocoles à domicile sont plus courts – comptez une dizaine de minutes en moyenne – que chez le médecin ou en institut car les masques «nomades» sont souvent moins puissants. En revanche, il faut donc y avoir recours plus souvent. Selon les modèles, les séances se pratiquent tous les jours ou un jour sur deux, avec parfois plusieurs mois de pause entre des cures de six à huit semaines.

La nouvelle tendance ? Utiliser un casque LED pour stimuler la repousse des cheveux

Et ce afin de ne pas sursolliciter le peau qui pourrait alors développer des mécanismes de défense. En cas de prise de certains médicaments – comme des antibiotiques ou des traitements contre l’acné –, de grossesse ou de risque d’épilepsie, il est préférable de demander un avis médical avant d’employer un masque LED. Mieux vaut aussi garder les yeux fermés. Veillez aussi à ne vous fournir qu’auprès de marques répondant aux critères de sécurité de l’Union européenne.

Quel appareil choisir? Masque Crystal LED d’Angela Caglia Sur un support en silicone, ce modèle allie des LED rouges à une autre obsession beauté de la Gen Z, à savoir les cristaux de quartz rose placés en des points particuliers pour exploiter les techniques d’acupression orientales. 640 euros. net-a-porter.com MyLedMask de myBlend L’appareil s’appuie sur 144 LED rouges et 144 LED infrarouges qui couvrent l’ensemble du visage et le cou. Trois options – de 5 à 13 minutes – sont proposées en fonction de la couleur de la peau. 1200 euros. Disponible chez Parfuma, Senteurs d’Ailleurs et sur my-blend.com Masque LED CurrentBody Skin Le modèle popularisé par Emily in Paris est fabriqué à partir de silicone flexible qui s’enroule parfaitement autour du visage. Très léger, il s’emporte partout. La version casque qui favoriserait la repousse des cheveux est en train de créer le buzz. 330 euros le masque visage, 769 euros le casque. currentbody.com Dior Skin Light Reconnu comme le plus puissant du marché et aussi le plus cher, ce masque développé à l’origine pour le spa Dior Cheval Blanc à Paris est désormais disponible en version nomade. La disposition de ses lampes permet à chaque zone du visage de disposer d’une densité de lumière adéquate en 12 minutes. 4000 euros. dior.com Masque Boost de The Light Salon Chouchou de Victoria Beckham et d’Alexa Chung, ce masque est la version “maison” de l’appareil utilisé plus de 30000 fois en institut. Il existe aussi des ajouts cou et décolleté pour un traitement encore plus complet. 397 euros. thelight-salon.com

Lire aussi : que penser des appareils de coiffage que l’on voit partout sur le web?