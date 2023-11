Luxe à la belge: les meilleures adresses beauté en Belgique

Parce que vous le valez bien, voici 4 adresses où, c’est certain, vous serez choyé.e comme jamais.

Anouchka de Bellefroid

Le joli glow de la princesse Elisabeth lors des cérémonies du 21 juillet, c’est à elle qu’on le doit. Depuis plus de quinze ans, l’ancien mannequin Anouchka de Bellefroid officie désormais comme make-up artist. Des services VIP qu’elle propose dans son atelier ou à domicile pour des mariages ou des moments de fête exceptionnels. Mais il est aussi possible de réserver chez elle des cours de maquillage – en solo ou en petit groupe – pour apprendre à mettre en valeur les atouts de son visage au naturel ou de manière plus sophistiquée. Au bout de quelques heures, vous repartez avec des tips que vous aurez mis en pratique pendant le workshop qui vous serviront toute la vie.

81, avenue Commandant Lothaire, à 1040 Bruxelles. anouchkadebellefroid.be

Delbôve

C’est à 23 ans que Gina d’Ansembourg a découvert ce qui était alors l’une des toutes premières marques belges de cosmétiques. Initiée par Marion Delbôve elle-même, elle ne cessera plus d’utiliser ces produits « magiques » et finira même par reprendre l’enseigne en 2011. Le label vient de s’offrir un makeover encore plus chic et sophistiqué, en faisant le choix de se recentrer sur cinq essentiels du skincare. Rien de mieux pour apprivoiser ces produits à base d’actifs végétaux que de pousser la porte du flagship Delbôve pour s’initier au Rituel Sorcière lors d’une « sorcière party » à réserver sur place. La boutique écrin accueille désormais une cabine où l’on peut aussi découvrir le tout nouveau soin visage mis au point par la réflexologue facialiste Laura Crosset.

67, rue de l’Abbaye, à 1050 Bruxelles. delbove.com

Miglot

Kristof Lefebre a toujours aimé les parfums. Enfant déjà, il collectionnait les miniatures. Après des études de parfumeur, cet ancien pharmacien a ouvert sa boutique-atelier à Gand, en 2020, où l’on peut se laisser guider pour découvrir parmi ses créations la fragrance ou le parfum d’intérieur qui vous correspond le mieux. Kristof organise aussi des workshops d’initiation (uniquement en néerlandais) et propose un service de création de parfum sur mesure. Pour un sillage qui n’appartient qu’à soi.

17, Koophandelsplein, à 9000 Gand. miglot.com

Senteurs d’Ailleurs

Créé il y a vingt-six ans, ce temple de la beauté bruxellois comprend aujourd’hui deux adresses voisines, l’une dédiée au parfum, l’autre au soin et au maquillage. Outre sa sélection de marques exclusives et le conseil personnalisé qu’on y reçoit dès que l’on pousse la porte, la maison organise sans cesse – et gratuitement la plupart du temps – des ateliers découverte et des master classes. Pour y assister, il suffit de s’inscrire en ligne. Son institut dispense dans son cocon aux lignes épurées et élégantes des rituels sur mesure et des sessions de maquillage à la carte.

1a, place Stéphanie, à 1050 Bruxelles. senteursdailleurs.com

