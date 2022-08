Make up: trois tendances pour faire durer l’été

En droite ligne des catwalks, trois tendances qui font encore un peu durer l’été: une touche d’argent au coin de l’œil, le sourcil s’évapore et la peau resplendit, comme caressée par la pluie.

1 – Sourcils évanescents

Après des années passées à les structurer, la tendance est désormais aux sourcils «gommés» comme on a pu le voir sur plusieurs shows cette saison, chez Givenchy, Saint Laurent et Burberry entre autres. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas passer par une décoloration chimique – délicate surtout pour les poils foncés qui peuvent virer à l’orange… –, l’effet «bleached» s’obtient par camouflage en appliquant du fond de teint liquide également sur les sourcils, pour qu’ils se confondent avec la peau. Il ne reste ensuite qu’à poser une poudre blanche pour un effet encore plus affirmé. Chez Versace, Bella et Gigi Hadid en étaient presque méconnaissables. Et le regard devient encore davantage le centre de toutes les attentions.

2 – Vif argent

Pour apporter encore plus de lumière, les maquilleurs semblent s’être accordés pour agrémenter les looks de touches métallisées. L’argent en particulier a débarqué sur les podiums. Chez Gucci, on retrouvait l’esprit futuriste des années 60 avec des paupières sur lesquelles on semblait avoir posé des bandelettes de feuilles d’alu.

Givenchy © IMAXTREE

Plus poétique et plus portable chez Dior, le choix de Peter Philips éclaire et sublime le regard avec une touche de fard nacré dans le coin interne des paupières. Pas de liner ni de mascara: les cils sont juste mis en forme avec un recourbe-cils.

3. Glow liquide

La clé d’un maquillage réussi, c’est une peau saine et lumineuse. Sa préparation est donc essentielle. En backstage, on pense d’abord massage défatiguant et sérum hydratant avant d’appliquer un primer.

3. Giambattista Valli © IMAXTREE

Chez Giambattista Valli, pour décupler le glow tant désiré, on pose du gel transparent en highlighter voire même on vaporise le visage d’une brume d’eau thermale. Un effet «mouillé» que l’on a pu observer aussi chez Altuzarra et chez Fendi.