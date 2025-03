Pour afficher une mine délicatement hâlée sans faire courir le moindre risque à sa peau, il n’y a rien de tel que de tricher à l’aide de produits adaptés. Mais pour avoir l’air joliment doré, et non orange, il s’agit de choisir les bons autobronzants visage.

Fini le temps où ils dégageaient une odeur de biscuit et donnaient au teint un halo orangé tout sauf naturel: la nouvelle génération d’autobronzants visage offre un hâle plus vrai que nature, et prend soin de la peau en prime. Histoire de faire le plein de soleil en bouteille, on a compilé pour vous nos produits testés et approuvés. Mais avant de les appliquer, il y a quelques précautions d’usage à respecter…

En effet, pour que le produit pénètre de manière harmonieuse (et donc, naturelle) il s’agit de l’appliquer sur une peau préparée. Les quelques jours précédant l’application, on va donc booster sa routine hydratation. Objectif? Amplifier les effets du gommage, obligatoire la veille qu’il s’agisse d’appliquer un autobronzant pour le corps ou pour le visage, sinon gare aux vilaines traces.

Avant d’appliquer le produit choisi, on nettoie bien la peau, on attend qu’elle soit sèche, puis on fait pénétrer la crème ou le sérum choisi par mouvements circulaires, en partant de l’intérieur vers l’extérieur du visage.

Nos produits coup de coeur pour préparer sa peau au mieux?

Avène Hydrance Boost, sérum concentré hydratant, 28.10 euros les 30 ml.

Skin-Prep de Filorga, crème exfoliante enzymatique, 17 euros les 75ml.

BYOMA Melting Balm Cleanser, nettoyant gel, 19.9 euros les 60g.

L’Oréal Paris Revitalift Vitamin C, lotion tonique illuminatrice, 11.9 euros les 180ml.

Une fois ces étapes complétées, place au hâle et à nos produits chouchous, qui garantissent un bronzage naturel et durable, sèchent rapidement et ont un parfum ultra discret (voire inexistant) avec, en prime, des formules qui soignent et subliment la peau.

Les autobronzants visages préférés de la rédaction?

Bal Masqué des Sorciers, Garancia, 23.5 euros, disponible via Garancia.

Parfait pour: S’offrir l’illusion franchement bluffante d’avoir pris 5 jours de vacances au soleil en une nuit seulement.

Au réveil, la peau est joliment dorée, les traits, lissés, et bonus: on peut choisir de multiplier les applications pour un rendu plus ou moins bronzé mais toujours ultra naturel.

Lire aussi: Gros plan sur 5 formules hybrides qui combinent soin et éclat du teint

Prodigieuse Boost, Nuxe, 37.7 euros, disponible via My Origines.

Parfait pour: Un petit coup de jeune grâce à sa formule infusée en acide hyaluronique qui hydrate et repulpe la peau tout en lui donnant de jolies couleurs.

On apprécie sa pénétration rapide, qui garantit une absence totale de taches ou de transfert, mais aussi ses notes de jasmin ensoleillé.

Gouttes Autobronzantes, Isle of Paradise, 29.9 euros, disponible via Sephora.

Parfait pour: Un rendu adapté à toutes les carnations grâce à la possibilité de doser le produit à la goutte près selon l’intensité de bronzage désirée, mais aussi à sa formule dotée de correcteurs de couleur pour éviter l’effet Oompa Loompa.

Bon plan: elles sont aussi adaptées au visage qu’au corps, et disponibles en version « light », « medium » ou « dark » suivant votre teint et/ou l’intensité du hâle désiré.

Extra Sun, Ioan, 37 euros, disponible via Ioan.

Parfait pour: Un hâle glowy et instantané, à la rencontre de l’autobronzant et du maquillage.

Sa formule à la texture aussi addictive que son parfum en fait le favori de notre journaliste beauté, Aylin Koksal, qui note que c’est également l’allié idéal des teints olives ou mats.

Gouttes Solaires Autobronzantes, Caudalie, 20.9 euros, disponible via Caudalie.

Parfait pour: Les femmes enceintes ou qui allaitent, mais aussi les peaux sensibles, grâce à sa composition faite à 99% d’ingrédients d’origine naturelle. Si votre peau est sujette aux boutons, sa formule non comédogène en fait l’allié teint hâlé de choix.

Son rendu naturel et lumineux font de lui le chouchou de notre journaliste beauté Isabelle Willot.

Self Tan, Clarins, 31.9 euros, disponible via Newpharma.

Parfait pour: Les novices de l’autobronzant, qui apprécieront son effet délicat, garanti d’offrir un rendu naturel même si on n’a pas vraiment maitrisé l’application la première fois.

Son parfum ultra léger ajoute au rendu subtil, et on adore sa composition aussi naturelle que possible.