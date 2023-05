Trois en un: 6 blushs à utiliser sur les joues, les lèvres ET les yeux

Le fard à joues est plus populaire et plus polyvalent que jamais. De plus en plus de marques lancent des blushs que vous pouvez utiliser non seulement sur vos joues, mais aussi sur vos lèvres et vos yeux. Mais quels produits 3 en 1 choisir? Nous avons testé pour vous 6 marques, voici notre verdict.

1 – Clinique Chubby Stick – baume de couleur pour les joues – 25,00 euros

Quoi: Un stick blush épais décliné en quatre teintes différentes.

Le test: La formule est extrêmement légère, crémeuse et hydratante. Bien que ce blush en stick soit en fait destiné aux joues, il peut aussi être utilisé parfaitement sur les lèvres et les paupières. La couleur est vibrante et reste magnifiquement en place pendant plusieurs heures sans laisser de sensation collante ou grasse. De plus, le bâton tient bien dans la main et, contrairement à d’autres produits, on ne peut pas le salir. Très pratique pour celles qui sont régulièrement en déplacement et qui veulent toujours un petit plus.

Notre avis: 8,5/10. Ce blush doit cette note à son excellente formule et à sa maniabilité. Le seul bémol est son prix un peu élevé.

2 – BE creative Blush Stick – Fard à joues miel – 16,95 euros

Quoi: Un stick blush à appliquer sur les joues, les yeux et les lèvres. Disponible en trois teintes.

Le test: Ce blush stick est similaire au Clinique Chubby stick à bien des égards. Il est compact, léger et a un design similaire. La différence réside principalement dans la formule: elle est moins crémeuse, moins facile à estomper et moins éclatante sur la peau. Le gros avantage de ce stick est qu’il reste longtemps sur la peau. Ce qui est moins pratique, c’est que la texture mate peut assécher un peu les lèvres. Il est donc préférable d’utiliser un baume à lèvres au préalable pour éviter l’effet cartonné. A éviter si vous avez la peau un peu sèche ou si vous préférez un blush hydratant au fini glowy.

Notre avis: 6,5/10. Malgré son prix raisonnable et sa formule riche en pigments, ce blush est moins nourrissant et hydratant que ses concurrents.

3 – Crème éclaircissante Tata Harper – 50 euros

Quoi: Un highlighter crème polyvalent que vous pouvez appliquer sur vos pommettes, vos lèvres et vos yeux. Disponible en sept teintes, il se présente sous la forme d’un pot muni d’un couvercle tournant.

Le test: Cette formule légère s’estompe très facilement, mais il faut un peu de temps pour obtenir un effet lumineux. Le produit se fond parfaitement dans la peau. La teinte testée, « Flashy », est à notre avis celle qui ressort le mieux en tant qu’highlighter, mais avec une teinte plus rose sur les yeux, les joues et les lèvres, vous pouvez obtenir un look à un seul et même ton facile et magnifique.

Notre avis: 7/10. L’highlighter est enrichi en vitamines et en antioxydants et vous pouvez l’utiliser où vous voulez. Malheureusement, le prix reste très élevé pour une application aussi légère.

4 – Chanel Red Camellia Revitalising Lip and Cheek Balm – 47 euros

Quoi: Ce blush Chanel se présente sous la forme d’un pot et s’applique sur les joues et les lèvres avec les doigts. Le nom du produit fait référence au camélia rouge, la fleur préférée de Gabrielle Chanel. Il est disponible en six teintes.

Le test: Chanel remporte la palme de l’adhérence et garantit une couleur qui dure toute la journée. Un seul point suffit pour donner un blush brillant à l’ensemble de la joue. La texture est également agréable et nourrissante pour les lèvres.

Notre avis: 8/10. Selon votre type de peau, le gloss sèche un peu plus vite, mais le résultat final est un éclat chic en toute circonstance.

5 – Kruidvat Dreamy Glow Gel-Cream blush – 3,99 euros

Quoi : Un blush « gel-crème » pour les joues, disponible en trois teintes. Il est présenté dans un tube.

Le test : Il s’agit d’un blush très pigmenté qui s’étale bien, mais nous ne sommes pas convaincues par sa consistance. À première vue, il s’agit d’un gel épais, mais lorsqu’on l’étale, l’ensemble se « dilue » un peu. On ne remarque pas non plus beaucoup d’éclat au final, car après séchage, le résultat ressemble à un blush très mat.

Notre avis: 2/10. Très pigmenté, mais avec une consistance étrange et sans éclat.

6 – Baume Kruidvat pour les lèvres et les joues – 4,99 euros

Quoi: Un twist stick polyvalent que vous pouvez appliquer sur les lèvres et les joues, disponible en trois teintes.

Le test: La formule est légèrement collante et se fond agréablement à la peau. Pigmentée mais pas trop, elle donne un bel éclat aux joues. Pour les lèvres, on peut compter sur un toucher léger et agréable en échange d’une belle teinte. Seul bémol, l’applicateur convexe: pratique pour les joues, moins pour les lèvres.

Notre avis: 6,5/10. Un bon produit polyvalent pour ce prix, mais la couleur s’estompe un peu trop vite.

