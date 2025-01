Vous avez toujours rêvé d’un nail art stylé sans en avoir ni le temps ni le budget? Des stickers en gel qui se fixent à l’aide d’une lampe LED vous promettent une manucure longue durée. Adopté?

Une jolie manucure, nette et sans bavure, et si possible obtenue sans trop d’effort, qui n’en a pas rêvé à l’heure où le nail art est quasiment devenu la norme. La faute aux réseaux sociaux, TikTok en tête, qui impose chaque semaine ou presque un nouveau design comme étant « la » manucure du moment.

En tête de liste des styles les plus en vogue, les laques semi-permanentes à effet gel posées sur l’ongle d’origine ont de plus en plus la cote. Les appareils pour réaliser ce genre d’application à domicile se sont fortement démocratisés ces dernières années. Mais encore faut-il avoir la dextérité suffisante pour réussir la pose sur ses deux mains. Sans même parler du doigté nécessaire pour réussir une French – inversée ou non – ou dessiner sur son plus petit doigt des motifs délicats.

Du gel… en autocollant

Une toute nouvelle génération de stickers devrait vous permettre de donner le change facilement. Contrairement aux autocollants classiques dont le rendu reste assez cheap, les stickers en gel proposés aujourd’hui par des marques comme Maniac, Glaam Nails ou Geeli House vont durcir après un passage sous une lampe LED. Un effet qui peut même être accentué en utilisant un top coat par dessus, à fixer également par un passage sous la lampe.

Un peu sceptique de prime abord, j’ai testé le kit de stickers en gel reçu par la marque néerlandaise Maniac. Sensiblement plus chère que les autres acteurs du marché qui eux sont français, elle ne propose son mode d’emploi qu’en anglais ou en néerlandais. Impossible toutefois de se tromper tant les tutos qui accompagnent les différentes étapes sont faciles à suivre. J’ai opté d’amblée pour une manucure Timeless French, l’un des bestsellers de la marque, légèrement ombrée qui vous laisse des ongles dragées particulièrement soignés.

Un jeu d’enfant

Moi qui ne suis pas la plus habile, surtout lorsqu’il s’agit de faire travailler ma main gauche, j’ai été séduite pas le résultat au point de passer depuis lors des commandes sur différents sites proposant des stickers en gel. Je vous détaille ici la marche à suivre.

Étape 1 – Préparation

Façonnez vos ongles à l’aide de la lime à ongles. Repoussez vos cuticules. Nettoyez vos ongles à l’aide du papier imbibé de liquide préparatoire afin d’éliminer toute trace de gras. Evitez les lotions et les huiles 1 heure avant l’application.

Conseil de testeuse : gardez le maximum de surface disponible pour poser votre sticker. Vous pourrez toujours ajuster la forme après la première phase de durcissement.

Étape 2 – Sélection

Placez la feuille de stickers en gel au-dessus de chaque ongle pour déterminer celui qui convient le mieux. En cas de doute, choisissez toujours un modèle légèrement plus petit que la largeur de votre ongle. Décollez le plastique protecteur de l’autocollant.

Étape 3 – Décoller et presser

Décollez délicatement les stickers en gel de la feuille et pressez-les sur vos ongle. Appuyez bien pour éviter la présence de bulles. Evitez de toucher le côté collant.

Conseil de testeuse : si comme moi vos ongles sont petits, faites particulièrement attention à bien positionner les autocollants au plus près des cuticules et de la base de l’ongle, sans les toucher et en laissant toutefois un petit espace.

Étape 4 – Couper ou limer

Si vos ongles sont longs et durs, pliez l’excédent des stickers en gel autour du bord de l’ongle et limez-le délicatement. Si vos ongles sont courts et souples, coupez l’autocollant, en laissant un petit excédent pour l’étape suivante.

Conseil de testeuse: il n’est pas toujours simple d’utiliser des ciseaux à une seule main. Si vous ne pouvez pas vous faire aider, vous pouvez également couper une partie du sticker avant de le poser et mettre en forme après le passage sous la lampe.

Étape 5 – Durcissement et mise en forme

Passez vos ongles sous la lumière LED pendant 60 secondes. Pour des ongles longs limez l’excédent et mettez l’ongle en forme. Pour les ongles courts, coupez ce qui reste des stickers en gel avec un coupe-ongles jusqu’à ce qu’il corresponde à votre ongle naturel, puis façonnez-le.

Que pensez des stickers Maniac? Comparé à un semi-permanent classique, on évite ici les éventuels ratés du pinceau. Et la pose est beaucoup plus rapide.

Si l’on choisit une simple couleur, cela revient cher – de 18 à 23 euros – pour une pose unique. Je recommande plutôt d’opter pour les nails arts plus vrais que nature. Chez Maniac, on ne peut malheureusement faire qu’une seule manucure avec le lot de stickers fournis. Mais il n’est pas interdit de panacher certains nails arts avec des planches dans des tons naturels pour ne rien jeter.

Impossible tricher et « rallonger » comme avec des ongles en gel posés en salon. Lorsque l’on a des ongles courts, il n’est pas non plus facile de trouver la bonne taille dans les autocollants proposés : plus les ongles sont petits, plus le côté artificiel du support est visible de près.

Côté tenue, c’est plutôt bluffant : lors de mon premier essai, tout a tenu trois semaines. Moins de chance en revanche la deuxième fois : mais si l’on perd un sticker, il suffit juste de prendre quelques minutes pour en recoller un autre.

Étape 6 – le top coat

Appliquer le top coat Maniac et le faire durcir sous la lumière LED pendant 120 secondes.

Conseil de testeuse : c’est la seule marque qui propose ce produit, il existe d’ailleurs plusieurs types de finitions. Cela contribue sans nul doute à prolonger la tenue des stickers en gel.

Etape 7 : la dépose

Passer le bâtonnet de bois sous les bords du vernis gel. Appliquez l’huile pour cuticules sur les bords de l’autocollant et soulevez-le lentement de l’ongle.

Conseil de testeuse: ne décollez surtout pas les stickers en gel sans l’huile à cuticules, vous risqueriez d’emporter la couche supérieure de votre ongle. A première vue en tout cas, ils ne souffrent pas trop. Et ils ont même plutôt bien poussé. Je conseille toutefois une mise au repos d’une semaine – par exemple en appliquant un vernis soin – avant une nouvelle application de stickers.