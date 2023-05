Ne jetez plus l’eau de cuisson de vos pâtes, c’est l’ingrédient le plus hype du moment

Longtemps condamnée à finir dans les canalisations sitôt son contenu égoutté, l’eau de cuisson des pâtes s’offre aujourd’hui une renaissance, et ferait presque office d’ingrédient le plus convoité du moment.

La faute notamment au duo derrière D.S. & Durga, les parfumeurs les plus cultes de New York, qui a pris les branchés par surprise il y a quelques semaines en dévoilant sa dernière bougie parfumée. Laquelle, élaborée en collaboration avec le fabricant de pasta Jupiter, répond au nom de Pasta Water, et évoque, comme son nom l’indique, le fumet de l’eau de cuisson des pâtes. Soit, en notes reconnaissables, eau salée et farine de semoule, entre autres, D.S. & Durga restant coi sur les « ingrédients secrets » qui composent la base de ce parfum d’ambiance pour le moins original, que ses concepteurs décrivent comme « chargé en umami » et faisant office de « fond olfactif délicat ». Le tout, moyennant une septantaine d’euros sans les frais de port, soit nettement plus que ce qu’il vous en coûtera de laisser mijoter votre eau de cuisson une fois les pâtes dévorées.

La bonne nouvelle: même en tant que telle, soit chauffée dans votre cuisine puis délestée de son délicieux contenu comestible, l’eau de cuisson des pâtes est drôlement méritante, s’il faut en croire les articles qui se multiplient à son sujet. Selon l’Organisation internationale des pâtes (car oui, elle existe) l’amidon qu’elle contient en ferait ainsi un ingrédient de choix pour un masque beauté maison, voire même, un bain de pieds relaxant, l’amidon en question ayant des propriétés anti-inflammatoires et adoucissantes. Raisons pour lesquelles elle ferait également office d’excellent produit avec lequel se masser le crâne avant de se laver les cheveux si vous voulez stimuler leur pousse, tandis que les minéraux qu’elle contient en font une alliée des plantes avec laquelle les arroser – une fois l’eau de cuisson refroidie, ça va sans dire. Et il n’y a pas que pour la beauté de votre peau et de vos plantes qu’elle fait des merveilles, s’il faut en croire ses inconditionnels.

L’eau de cuisson des pâtes aurait-elle tout bon?

La bible des tendances culinaires Food & Wine affirme ainsi que l’eau de cuisson est « l’ingrédient le plus tendance de la saison », rien de moins, et prend en exemple les pasta alla vodka cultes de Dan Pelosi, alias Grossy Pelosi, dans la recette desquelles l’eau ayant servi à cuire les pâtes au préalable occupe une place de choix. Non pas, comme c’est déjà le cas dans nombre de recettes italiennes, pour l’épaissir et assurer qu’elle « colle » mieux aux pâtes, mais bien pour lui « rendre un souffle de vie » au moment de la réchauffer le (sur)lendemain. Et de confier avoir toujours un contenant d’eau de cuisson dans son frigo, pour l’ajouter (à petites doses) aux pâtes qu’il réchauffe et assurer ainsi que le rendu soit le plus savoureux possible, comme si vous veniez de le préparer.

Plus surprenant encore: d’après le mixologiste du Fiorella, le restaurant italien huppé de Philadelphia responsable de l’invention du Dirty Pasta Water Martini, elle permettrait d’apporter au cocktail « un rendu incroyablement riche et soyeux sans ajouter la moindre once de douceur ». La fondatrice du blog de recettes Life’s Little Sweets, Sara, assure quant à elle qu’elle fait office d’ingrédient magique pour la préparation de pain et pâtes à pizza, amenant à la fois plus de mâche mais garantissant aussi d’avoir des croûtes plus croustillantes. On l’aura compris, se dire « pasta e basta », c’est fini, et ce n’est pas la penne d’essayer de nous convaincre du contraire.