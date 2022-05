La rose, ingrédient phare en parfumerie, fait son come-back

En 2022, la rose, matière première star de la parfumerie, fait un joli come-back. Traitée en majesté mais sans mièvrerie, elle s’autorise des accords surprenants pour mieux révéler ses multiples facettes.

Pas moins de 300 molécules odorantes composent le sillage d’une rose. De quoi laisser au parfumeur une jolie marge de manœuvre pour en exploiter les nuances. C’est à Grasse, terre de fleurs à parfums, que l’on cultive l’une des variétés les plus précieuses, la mythique rose centifolia. C’est elle que l’on retrouve, relevée de poivre noir et de patchouli, dans la toute nouvelle eau Paris-Paris de Chanel.

Chez Dior, pour la première fois, on a choisi de distiller la totalité de la récolte du Domaine de Manon pour en extraire une eau de rose de Mai qui fera pétiller une édition millésimée de Miss Dior, dont les nuances florales pourront changer chaque année. Pour mieux en explorer toutes les facettes, Tom Ford, Jo Malone et Diptyque lui dédient même des collections.

Avec Rose Tonnerre, Frédéric Malle révèle une fleur opulente imprégnée de truffe noire du Périgord. Lancôme, qui célèbre les 10 ans de son best-seller La Vie est Belle, l’associe à l’Iris Pallida. Ambiguë, la Rosa Carnivora de Dries Van Noten assume quant à elle son côté rebelle. Et Aurélien Guichard, créateur de Matière Première et unique parfumeur à posséder et cultiver ses propres champs de roses, n’a pas hésité à exacerber ses accents épicés avec du safran et du piment, offrant ainsi une version plus radicale que romantique de la reine des fleurs.

Notre sélection de parfums à shopper