Zoom sur 4 parfums à la pistache que la Gen Z s’arrache

Après la vanille et le caramel, la Gen Z jette son dévolu sur la pistache. Le crush a pris grâce au Pistachio, à Brooklyn, lieu de naissance de la marque D.S. & Durga qui dicte sa loi aux cool kids.

Hasard du calendrier, le nouveau Jardin d’Hermès planté sur l’île de Cythère mêle la pistache fraîche aux sillages de graminées et d’oliviers qui se dégagent de son sol sec. La voie avait été ouverte il y a quelques années déjà par Tom Ford et son mythique Soleil Blanc. Et par Elie Saab aussi avec Girl of Now aux accents de pâtisserie orientale.

Dans la même veine, Yum Pistachio Gelato 33 de Kayali, la marque de l’influenceuse Huda Kattan, fleure bon la pistache bien sûr, trempée de crème fouettée, noisette grillée, rhum doux, guimauve et barbe à papa acidulée. Pour les becs sucrés au cœur bien accroché.