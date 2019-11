La sociologue israélienne Orna Donath ose s'attaquer à l'ultime tabou. Et si certaines mères déploraient ce rôle entravant leur liberté?

Née en 1976, Orna Donath grandit auprès d'une mère active lui transmettant l'importance de l'indépendance financière. "Elle m'a appris qu'une femme peut être autre chose qu'une maman. Déculpabilisante par rapport à cette fonction consumante, elle m'a encouragée à suivre ma voie." La jeune fille s'inscrit en anthropologie et en sociologie, à Tel-Aviv - "J'aime dévoiler la part cachée des vies humaines", dit-elle. Sa thèse, consacrée au refus de la parentalité, fait grand bruit dans ce pays traditionnel qu'est Israël. Donath pousse le bouchon plus loin, en se demandant si certaines femmes n'auraient pas préféré ne pas endosser ce rôle sacré. Les langues se délient... Même si elles aiment leurs enfants, ces mères "piégées" auraient adoré emprunter un chemin plus en adéquation avec leurs sentiments profonds. Explications.

