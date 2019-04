MBTI, Insight, ennéagramme... Les tests de personnalité à la disposition des entreprises ne manquent pas. Pourtant, scientifiquement parlant, ils ne sont pas vraiment fiables.

ISFP. Voici le résultat que j'ai obtenu la première fois au Myers Briggs Type Indicator (MBTI), un test recommandé dans le cadre d'un entretien d'embauche. Ces lettres correspondent à quatre facettes de ma personnalité : I pour Introversion, S pour Sensation, F pour Feeling et P pour Perception. Ce résumé très succinct de qui je suis était accompagné d'une description un peu plus précise : je suis aussi réservée, gentille, solitaire, modeste, docile et je garde souvent mon enthousiasme pour moi. Au moins, j'ai bien ri ! Je suis surtout bruyante, presque insolente, spontanée, tout sauf discrète ou docile, et mon enthousiasme n'a d'égal que celui de Tigrou, l'ami de Winnie. Selon mon conseiller en orientation professionnelle, je n'ai pas bien compris, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Depuis, j'ai refait ce test quelques fois. La constante ? Le I d'introvertie.

...