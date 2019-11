Vous êtes prêt(e) pour une relation, mais Cupidon vous ignore depuis trop longtemps ? Si vous n'avez pas envie d'ankyloser votre pouce à force de passer trop de temps sur Tinder, sachez qu'il existe d'autres options. En voici quelques-unes.

"Tu n'as pas encore trouvé de chéri(e) ?" Voilà une question qui revient régulièrement. Votre oncle, collègue ou ami vous la pose, un peu comme ça, en passant, mais pour vous, cela a l'effet d'une gifle. Tout vous rappelle que vous êtes célibataire et cela vous pèse. Cela va jusqu'aux filets de poulets qui sont emballés par paire au supermarché. Pourtant vous n'êtes pas seul, puisqu'en Belgique, environ un ménage sur trois est composé de célibataires. Et d'ici 2060, ce sera même le cas pour la moitié des ménages. Il y a donc de la marge. Quelles sont vos options si vous êtes à la recherche d'un bon partenaire et qu'il n'y a pas le moindre petit(e) ami(e) potentiel(le) dans votre environnement professionnel ou votre cercle d'amis ? Soit, qu'en gros, c'est la misère ?

...