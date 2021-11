Contrairement à des stéréotypes très répandus, les femmes ne sont pas moins stables que les hommes sur le plan émotionnel, affirment des chercheurs. Ce qui change surtout, c'est la façon dont les émotions sont perçues.

Des sentiments tels que l'enthousiasme, la nervosité ou l'impression de puissance sont souvent interprétés différemment par les deux sexes. Pourtant, selon des chercheurs de l'université du Michigan, rien ne semble indiquer que les hormones déterminent l'ampleur des fluctuations de nos émotions. Leur étude a été publiée dans la revue scientifique Nature, et revient sur ce biais et ses conséquences.

Passionné ou irrationnel ?

La grande différence réside dans ce que les hommes et les femmes considèrent comme "émotionnel". Les chercheurs écrivent qu'un homme dont les émotions s'emballent en fonction d'un événement extérieur, par exemple pendant un événement sportif, sera décrit comme "passionné". "Alors que si c'est une femme on va la trouver "irrationnelle", explique l'auteur principal de l'étude, Adriene Beltz.

Mme Beltz, professeur associé de psychologie à l'université du Michigan, et ses collègues ont suivi 142 hommes et femmes pendant 75 jours pour comprendre leurs émotions quotidiennes, tant positives que négatives. Les femmes ont été divisées en quatre groupes : celles qui avaient un cycle naturel et trois groupes de femmes qui utilisaient différentes formes de contraception orale (censées "stabiliser" les fluctuations hormonales).

Les chercheurs ont étudié les fluctuations des émotions de différentes manières et les ont comparés entre les deux sexes. Ils n'ont trouvé que peu ou pas de différences entre les hommes et les différents groupes de femmes, ce qui suggère que les émotions des hommes fluctuent dans la même mesure que celles des femmes (bien que la raison puisse en être différente). Les résultats ont même plutôt mis en évidence les similitudes entre les hommes et les femmes - et aussi entre les femmes ayant un cycle naturel et les utilisatrices de contraceptifs oraux - plutôt que les différences.

Plus que des hormones

"Nous n'avons pas non plus trouvé de différences pertinentes entre les groupes de femmes, ce qui montre clairement que les hauts et les bas émotionnels sont dus à de nombreuses influences différentes, et pas seulement aux hormones", a déclaré M. Beltz. Selon les chercheurs, ces résultats ont des implications qui vont bien au-delà de la vie quotidienne des gens. Les femmes, par exemple, ont historiquement été exclues de nombreuses études, en partie à cause de l'hypothèse selon laquelle les fluctuations des hormones sexuelles féminines entraînent des variations qui ne peuvent être contrôlées. Et bien que cette hypothèse ait été remise en question depuis un certain temps, il y avait encore trop peu de données empiriques pour prouver le contraire.

"Notre étude fournit des données psychologiques qui montrent que les justifications de l'exclusion des femmes (parce que la fluctuation des hormones sexuelles, et donc des émotions, brouillerait les expériences) étaient trompeuses depuis le début", déclare Beltz. De quoi les inclure plus facilement dans les études et faire ainsi avancer la recherche sur la santé féminine.

Des sentiments tels que l'enthousiasme, la nervosité ou l'impression de puissance sont souvent interprétés différemment par les deux sexes. Pourtant, selon des chercheurs de l'université du Michigan, rien ne semble indiquer que les hormones déterminent l'ampleur des fluctuations de nos émotions. Leur étude a été publiée dans la revue scientifique Nature, et revient sur ce biais et ses conséquences.La grande différence réside dans ce que les hommes et les femmes considèrent comme "émotionnel". Les chercheurs écrivent qu'un homme dont les émotions s'emballent en fonction d'un événement extérieur, par exemple pendant un événement sportif, sera décrit comme "passionné". "Alors que si c'est une femme on va la trouver "irrationnelle", explique l'auteur principal de l'étude, Adriene Beltz.Mme Beltz, professeur associé de psychologie à l'université du Michigan, et ses collègues ont suivi 142 hommes et femmes pendant 75 jours pour comprendre leurs émotions quotidiennes, tant positives que négatives. Les femmes ont été divisées en quatre groupes : celles qui avaient un cycle naturel et trois groupes de femmes qui utilisaient différentes formes de contraception orale (censées "stabiliser" les fluctuations hormonales). Les chercheurs ont étudié les fluctuations des émotions de différentes manières et les ont comparés entre les deux sexes. Ils n'ont trouvé que peu ou pas de différences entre les hommes et les différents groupes de femmes, ce qui suggère que les émotions des hommes fluctuent dans la même mesure que celles des femmes (bien que la raison puisse en être différente). Les résultats ont même plutôt mis en évidence les similitudes entre les hommes et les femmes - et aussi entre les femmes ayant un cycle naturel et les utilisatrices de contraceptifs oraux - plutôt que les différences."Nous n'avons pas non plus trouvé de différences pertinentes entre les groupes de femmes, ce qui montre clairement que les hauts et les bas émotionnels sont dus à de nombreuses influences différentes, et pas seulement aux hormones", a déclaré M. Beltz. Selon les chercheurs, ces résultats ont des implications qui vont bien au-delà de la vie quotidienne des gens. Les femmes, par exemple, ont historiquement été exclues de nombreuses études, en partie à cause de l'hypothèse selon laquelle les fluctuations des hormones sexuelles féminines entraînent des variations qui ne peuvent être contrôlées. Et bien que cette hypothèse ait été remise en question depuis un certain temps, il y avait encore trop peu de données empiriques pour prouver le contraire."Notre étude fournit des données psychologiques qui montrent que les justifications de l'exclusion des femmes (parce que la fluctuation des hormones sexuelles, et donc des émotions, brouillerait les expériences) étaient trompeuses depuis le début", déclare Beltz. De quoi les inclure plus facilement dans les études et faire ainsi avancer la recherche sur la santé féminine.