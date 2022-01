En ce début de nouvelle année, on tente d'oublier les douze derniers mois quelque peu moroses, et on se laisse emporter par cinq livres inspirants, histoire d'entrevoir la vie du bon côté.

I Feel Good © SDP

I feel good, par Sarah Allart, Larousse. Parution le 12 janvier. 18 euros.

Place à la joie, la sérénité, la confiance, la gratitude, l'émerveillement, l'amour ! Antidote au stress, à la fatigue ou encore aux tensions, les émotions positives ont même un impact sur notre espérance de vie. Ce livre nous invite à leur redonner toute la place qu'elles méritent, en cinq étapes, pour autant de chapitres : la découverte (tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les émotions positives), l'autodiagnostic (détectez ce qui vous fait vibrer), l'expérimentation (des clés pour créer son propre cocktail d'émotions), la transformation (changez votre terrain émotionnel) et enfin la contagion positive (rayonnez, partagez, propagez). Inspirez, souriez!

Magiciens du quotidien, par Olivier Clerc, Leduc. Parution le 18 janvier. 17 euros.

Pour sortir du mode " pilotage automatique " dans lequel nous nous installons sans même nous en rendre compte, et histoire d'être plus attentifs à nous-mêmes, l'auteur Olivier Clerc propose de nous éveiller en douceur et de nous ouvrir à la pleine conscience. Il a ainsi sélectionné 40 verbes à " laisser infuser pour nous permettre de spiritualiser notre quotidien ". C'est-à-dire ? " Le ritualiser, lui conférer quelque chose de sacré et vivre en conscience les moments même infimes de notre journée. " Soit 40 clés à mettre en pratique parmi lesquelles : s'ouvrir, se purifier, aimer, remercier, méditer, toucher, respirer, s'enthousiasmer... Que la magie opère !

Lire aussi : Trois livres pour prendre soin de soi

Méditer avec Steven Laureys, neurologue - Carnet d'exercices de méditation, par Steven Laureys, Odile Jacob. Parution le 12 janvier. 18,90 euros.

Moins de stress et d'anxiété, un meilleur sommeil, plus de concentration, des effets antidépresseurs... Les bienfaits de la méditation sont nombreux et sont prouvés scientifiquement ! Le neurologue Steven Laureys les avait déjà exposés dans son précédent ouvrage, La méditation, c'est bon pour le cerveau, voici désormais que paraît un cahier d'exercices pour permettre à tout un chacun d'en faire l'expérience. De quoi apprendre à prendre du recul par rapport à ces pensées qui nous perturbent, à être plus attentif à ses ressentis et à mettre en place une meilleure respiration afin de bénéficier de tous les changements positifs apportés par la méditation sur notre mental. A l'aide d'une dizaine d'exercices à faire où, avec qui et quand bon nous semble, cette gymnastique cérébrale est le moyen le plus rapide et le plus simple de prendre soin de notre santé mentale. On s'y met ?

Tout est possible, par Marie Forleo, Alisio. Parution le 12 janvier. 19,90 euros.

Encensé par Oprah Winfrey herself et best-seller du New York Times, le livre de la célèbre coach et entrepreneuse américaine Marie Forleo propose des pistes pour " créer le job et la vie de vos rêves ". La méthode repose sur cinq piliers : dépasser ses croyances limitantes, éliminer les pensées telles que " je le sais déjà " et " cela ne fonctionnera pas pour moi ", repenser son rapport à la peur, mettre le holà sur notre perfectionnisme et enfin savoir choisir l'influence que l'on veut avoir. Fort de nombreux exercices et exemples, ce guide promet de nous aider à mieux nous connaître, vaincre les blocages et... réussir notre vie. Tout un programme !

Les pouvoirs extraordinaires du froid - Pourquoi les Danois vivent vieux et heureux, par Susanna Soberg, éditions Robert Laffont. Parution le 13 janvier. 19,90 euros.

Alors qu'on aurait tendance, en présence de températures hivernales, à se pelotonner pour se tenir bien chaud, on aurait pourtant tout intérêt à profiter des bienfaits d'un grand bain... d'eau glacée. Cette activité sportive se pratique dans le monde entier, et pas seulement, contrairement à une croyance populaire, chez nos voisins d'Europe du Nord. Réputée rendre plus sereins, moins fatigués, plus motivés et en meilleure santé, cette discipline ancestrale peut donc parfaitement s'inscrire dans un mode de vie plus sain. A travers une approche scientifique et didactique, et avec l'appui de témoignages de nageurs, l'autrice Susanna Soberg nous invite à découvrir... les pouvoirs extraordinaires du froid. Brrr !

I feel good, par Sarah Allart, Larousse. Parution le 12 janvier. 18 euros.Place à la joie, la sérénité, la confiance, la gratitude, l'émerveillement, l'amour ! Antidote au stress, à la fatigue ou encore aux tensions, les émotions positives ont même un impact sur notre espérance de vie. Ce livre nous invite à leur redonner toute la place qu'elles méritent, en cinq étapes, pour autant de chapitres : la découverte (tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les émotions positives), l'autodiagnostic (détectez ce qui vous fait vibrer), l'expérimentation (des clés pour créer son propre cocktail d'émotions), la transformation (changez votre terrain émotionnel) et enfin la contagion positive (rayonnez, partagez, propagez). Inspirez, souriez!Magiciens du quotidien, par Olivier Clerc, Leduc. Parution le 18 janvier. 17 euros.Pour sortir du mode " pilotage automatique " dans lequel nous nous installons sans même nous en rendre compte, et histoire d'être plus attentifs à nous-mêmes, l'auteur Olivier Clerc propose de nous éveiller en douceur et de nous ouvrir à la pleine conscience. Il a ainsi sélectionné 40 verbes à " laisser infuser pour nous permettre de spiritualiser notre quotidien ". C'est-à-dire ? " Le ritualiser, lui conférer quelque chose de sacré et vivre en conscience les moments même infimes de notre journée. " Soit 40 clés à mettre en pratique parmi lesquelles : s'ouvrir, se purifier, aimer, remercier, méditer, toucher, respirer, s'enthousiasmer... Que la magie opère ! Méditer avec Steven Laureys, neurologue - Carnet d'exercices de méditation, par Steven Laureys, Odile Jacob. Parution le 12 janvier. 18,90 euros.Moins de stress et d'anxiété, un meilleur sommeil, plus de concentration, des effets antidépresseurs... Les bienfaits de la méditation sont nombreux et sont prouvés scientifiquement ! Le neurologue Steven Laureys les avait déjà exposés dans son précédent ouvrage, La méditation, c'est bon pour le cerveau, voici désormais que paraît un cahier d'exercices pour permettre à tout un chacun d'en faire l'expérience. De quoi apprendre à prendre du recul par rapport à ces pensées qui nous perturbent, à être plus attentif à ses ressentis et à mettre en place une meilleure respiration afin de bénéficier de tous les changements positifs apportés par la méditation sur notre mental. A l'aide d'une dizaine d'exercices à faire où, avec qui et quand bon nous semble, cette gymnastique cérébrale est le moyen le plus rapide et le plus simple de prendre soin de notre santé mentale. On s'y met ? Tout est possible, par Marie Forleo, Alisio. Parution le 12 janvier. 19,90 euros.Encensé par Oprah Winfrey herself et best-seller du New York Times, le livre de la célèbre coach et entrepreneuse américaine Marie Forleo propose des pistes pour " créer le job et la vie de vos rêves ". La méthode repose sur cinq piliers : dépasser ses croyances limitantes, éliminer les pensées telles que " je le sais déjà " et " cela ne fonctionnera pas pour moi ", repenser son rapport à la peur, mettre le holà sur notre perfectionnisme et enfin savoir choisir l'influence que l'on veut avoir. Fort de nombreux exercices et exemples, ce guide promet de nous aider à mieux nous connaître, vaincre les blocages et... réussir notre vie. Tout un programme !Les pouvoirs extraordinaires du froid - Pourquoi les Danois vivent vieux et heureux, par Susanna Soberg, éditions Robert Laffont. Parution le 13 janvier. 19,90 euros.Alors qu'on aurait tendance, en présence de températures hivernales, à se pelotonner pour se tenir bien chaud, on aurait pourtant tout intérêt à profiter des bienfaits d'un grand bain... d'eau glacée. Cette activité sportive se pratique dans le monde entier, et pas seulement, contrairement à une croyance populaire, chez nos voisins d'Europe du Nord. Réputée rendre plus sereins, moins fatigués, plus motivés et en meilleure santé, cette discipline ancestrale peut donc parfaitement s'inscrire dans un mode de vie plus sain. A travers une approche scientifique et didactique, et avec l'appui de témoignages de nageurs, l'autrice Susanna Soberg nous invite à découvrir... les pouvoirs extraordinaires du froid. Brrr !