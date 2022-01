La fin d'une longue relation est un véritable bouleversement. Néanmoins, à un moment donné, l'envie de rencontrer un nouveau partenaire se fera ressentir. Plus facile à dire qu'à faire, car cette recherche s'avère assez compliquée. Gros plan sur la psychologie des rencontres, sans oublier nos précieux conseils.

Le meilleur est à venir

Récemment, l'Université d'Anvers a mené une étude sur la recherche de l'amour. Cette dernière avait pour question centrale : "Après un divorce, recherchons-nous un nouveau partenaire ayant la même personnalité que notre ex ?"

Il s'est avéré que le nouvel amant possédait souvent des traits de personnalité moins "bon à marier". Selon les chercheurs, cela s'explique par l'offre limitée du marché. "Il ne resterait pas beaucoup de bons candidats", ont-ils affirmé, de manière assez crue.

Cependant, près de la moitié des ménages de notre pays vivent seuls et ce pourcentage augmente chaque année. Il est vrai qu'il s'agit en partie de personnes âgées ayant perdu leur moitié. Néanmoins, au début de l'année 2021, 27% des jeunes ménages belges étaient également célibataires. Rassurez-vous donc : il y a l'embarras du choix.

Cocher une liste

En réalité, il n'y a jamais eu autant de célibataires sur la marché et pourtant cela ne conduit pas à plus de relations. Peut-être que nous plaçons la barre trop haut? L'experte en relations humaines Esther Perel affirme que nous avons des attentes élevées en matière d'amour car nous sommes beaucoup plus libres qu'auparavant dans le choix de notre partenaire. En effet, nous n'avons désormais plus besoin d'un partenaire pour des raisons économiques. Dès lors, une très longue liste d'autres exigences est apparue. En outre, nous avons beaucoup plus de choix ; des applications telles que Tinder nous permettent d'étendre notre horizon. Et c'est là que le bât blesse : ces applications donnent l'impression que le choix est infini et poussent à rester connecté non-stop dans la crainte de passer à côtéde la personne qui pourrait cocher des éléments sur notre liste d'exigences.

© Getty Images

Peur de faire un choix

La pandémie a accéléré la croissance du monde des rencontres en ligne. Le nombre d'utilisateurs d'applications de rencontres a atteint des sommets pendant les périodes de confinement. Mais la "lassitude de Tinder" s'installe aussi rapidement : beaucoup de swipes, peu de rencontres. Une étude néerlandaise de 2019 (A Rejection Mind-Set : Choice Overload in Online Dating) montre que le nombre impressionnant d'applications proposées nous rend en fait trop critiques, nous incite à moins sortir et réduit nos chances d'être choisi par quelqu'un. Les chercheurs appellent cela le "paradoxe des rencontres modernes" : "Les plateformes en ligne offrent plus que jamais la possibilité de trouver un partenaire romantique, mais les gens sont plus susceptibles d'être célibataires. (...) L'accès constant à des partenaires potentiels virtuellement illimités rend les personnes plus pessimistes et plus rejetantes."

Le partenaire parfait n'existe pas

Les experts recommandent donc de ne pas être trop pointilleux. Le coup de foudre est rare, dit Esther Perel. Les sentiments doivent grandir. Selon l'experte en relations, nous devrions laisser tomber la recherche du partenaire parfait. Il n'existe pas d'âme soeur unique : "Le but est de trouver quelqu'un avec qui vous désirez construire une vie et qui deviendra ensuite votre âme soeur, mais cela peut se faire avec différentes personnes", explique Esther Perel.

© iStock

Une étude de l'université canadienne de Victoria a d'ailleurs montré que la plupart des relations commencent par une amitié. Pas moins de 70% des participants ont d'abord été amis avec le partenaire, généralement pendant un à deux ans, avant qu'il n'y ait une quelconque attirance. "Nous avons l'idée d'étrangers qui sont attirés l'un par l'autre et commencent à sortir ensemble, mais ce n'est pas comme ça que la plupart des relations commencent. La frontière entre l'amitié et la romance est floue", a déclaré la chercheuse Danu Stinson.

Faites quelque chose que vous aimez au premier rendez-vous

Angoisse des rendez-vous

Par ailleurs, si le feeling passe, il est important de rapidement se rencontrer hors ligne. Nous avons tendance à nous cacher derrière nos écrans, et la crise sanitaire n'a fait que d'amplifier ce réflexe. Dans une étude menée par iVox pour Meetic l'été dernier, six personnes sur dix ont cité la pandémie comme raison de leur réticence à sortir avec quelqu'un - un phénomène qui a étébaptisé FODA ou "Fear of Dating Again". Elisabeth Timmermans, auteur de L'amour à l'époque de Tinder (et elle-même heureuse avec date Tinder) met en garde contre le risque de créer une fausse image de quelqu'un en discutant trop longtemps en ligne, pouvant entraîner des déceptions. Si vous vous rencontrez plus tôt, de préférence dans les deux semaines, vous avez moins d'attentes.

Elle souligne également que les relations nouées par le biais d'une application ne sont pas inférieures aux rencontres traditionnelles. Elles peuvent même être de meilleure qualité, car les personnes recherchent réellement une relation plutôt que d'être prises au dépourvu. Ceux qui recherchent consciemment un amant sont plus disposés à faire des compromis et à s'investir dans l'autre personne.

© getty

Neuf conseils pour un date parfait Pas de temps à perdre pour les personnes désireuses d'une rencontre hors ligne à l'ancienne. En effet, des études ont calculé que plus de 40 % des premières rencontres ont lieu en ligne. Aux États-Unis, 40 % des relations hétérosexuelles et 60 % des relations homosexuelles débutent sur le web. Quelle que soit la manière dont vous arrivez à ce premier rendez-vous, nous vous avons rassemblé quelques conseils d'experts et de personnes expérimentées pour vous aider à démarrer. Trouvez votre partner in crime, alias l'ami(e) célibataire. Cela retire la pression. Partir en vacances ou dans un bar, traîner devant la télévision ou se défouler après le travail : vous n'avez pas nécessairement besoin d'un amoureux pour cela. Et puis, vous pouvez vous harceler mutuellement sur les rendez-vous ratés et les couples détrempés de votre entourage. Essayez une application qui vous convient. Outre Tinder, il y en a bien d'autres. Par exemple, Bumble, où les femmes prennent l'initiative. Ou encore Facebook Dating, qui met en relation des personnes en fonction d'intérêts communs (et de toutes les autres choses que Mark Zuckerberg connaît sur vous). Faites vérifier votre profil de rencontre par vos amis les plus proches. Il est souvent difficile de se décrire correctement ou même de choisir une photo représentative. La connaissance de soi est toujours une bonne chose, bien sûr : si vous ne supportez vraiment pas les marionnettes, Jeff Panacloc n'est peut-être pas fait pour vous. Mais il ne faut jamais dire jamais (voir le conseil suivant). Oubliez votre liste d'exigences. Votre nouvel amoureux est un mauvais cuisinier ou n'aime pas le surf, et alors ? Vous aussi vous écoutez le nouveau disque d'Adele dans la voiture pour aller travailler. N'abandonnez pas. Chaque tentative est une chance de gagner. Un rendez-vous raté ? Cela ne vous dit rien sur le taux de réussite du prochain. Donnez-lui une chance et apprenez à vous connaître. Si ça ne marche pas, vous pourriez vous retrouver avec une nouvelle amitié sympa. Un rendez-vous réussi peut être dans les petites choses du quotidien. Soyez ouvert aux rendez-vous arrangés par des amis, à une conversation avec un inconnu dans le train, à une réunion avec d'anciens camarades de classe, à la fête d'un collègue que vous déclinez habituellement, à un cours ou à un nouveau passe-temps... Faites quelque chose que vous aimez au premier rendez-vous. Il ne s'agit pas nécessairement d'un dîner (que vous devez subir jusqu'au bout, même s'il est très décevant). Faites du sport ensemble, promenez-vous, allez au musée... De cette manière, ça ressemble tout de suite moins à un entretien d'embauche. Si vous avez l'intention de traverser la vie ensemble, vous avez intérêt à vous amuser. Le plaisir est un pilier fondamental d'une relation. Cherchez donc des intérêts communs, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître. Vous aimez cuisiner ? Peut-être que ce beau traiteur au coin de la rue est quelque chose pour vous. Enfin, comme pour les dîners en famille, il y a des sujets à éviter. D'après une étude récente menée auprès des Belges, il est préférable de ne pas parler de mariage (27 %), de sexe (27 %) ou de son ex (26 %) lors d'un premier rendez-vous. Oh, et ne parlez pas trop de vous non plus : 64 % des personnes interrogées apprécient les prétendants qui posent des questions et sont intéressés.

