Rupture: 8 podcasts à écouter quand on se sépare ou qu’on est sur le point de le faire

La douloureuse rupture se profile ou s’est déjà produite. Souvent sanctionnée par les injonctions sociales comme l’échec d’(un moment dans) une vie, la séparation peut toutefois avoir des bons côtés. Voici huit podcasts à écouter pour déconstruire nos mythes sur le couple ou l’amour. Et mieux se reconstruire.

1- Le Cœur sur la table de Victoire Tuaillon (Binge Audio)

« Parce que s’aimer est l’une des façon de faire la révolution ». La journaliste Victoire Tuaillon, connue aussi pour son podcast Les Couilles sur la table, annonce très vite la couleur. Chaque épisode réinvente les relations amoureuses, nos liens amicaux, familiaux ou amoureux. Notre conseil parmi la première série, l’épisode 1 La princesse et l’escalator qui questionne notre vision sur l’ultime idéal amoureux et le modèle « d’escalator relationnel » où on retrouve les fameuses cases à cocher : mariage, parentalité, priorité.

2- Vivons heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel (ARTE Radio)

Cette production d’ARTE Radio se veut plus large et aborde « les incohérences dans le bricolage d’une morale minimale face aux crises sociale et écologie ». Si ce podcast est conseillé pour son contenu plus large, nous vous conseillons les trois épisodes Comment (bien) se séparer, Paye ta séparation, À quelle heure tu prends les enfants qui tentent de constituer « un petit guide de survie en cas de séparation ».

3- Amours plurielles de Laureana Alycja

Vous vous posez des questions sur votre vie affective et les relations plurielles ? Laureana Alycja propos des témoignages sur les non-monogamies. Dans l’épisode Séparation, Parentalité et Cohabitation, Mark livre son témoignage de personne polyamoureuse depuis sept ans qui cohabite toujours avec son ex-compagne malgré leur séparation.

4- La Clinique de l’amour de Delphine Saltel et Cécile Laffon (France Culture)

Le podcast entre dans l’intimité de trois couples en crise qui suivent une thérapie encadrée par un psychiatre et une psychologue. À écouter en 5 épisodes bouleversants.

5- Un podcast à soi de Charlotte Bienaimé (ARTE Radio)

Charlotte Bienaimé présente ce podcast qui « mêle intimité et expertise, témoignages et réflexions, pour aborder les questions de genre, de féminismes, d’égalité entre les femmes et les hommes ». Dans l’épisode Trouble dans le couple, la première partie de l’amour au temps du patriarcat, suivez les témoignages d’Eléanore et d’Anna avec les éclairages de chercheuses et de lecture choisies par les soins de l’animatrice radio d’Arte. Au menu : la conjugalité et ses enjeux, les rapports de pouvoir, la séparation et le célibat.

6- Modern love de Nadia Daam (France Inter)

France Inter donne, dans le podcast Modern love, la parole à leurs auditeurs pour qu’« ils se racontent, se dévoilent, se consolent, mais aussi s’interrogent à plusieurs voix sur l’amour, l’amitié, le sexe, le genre, la famille, l’affection, la trahison ». Dans l’épisode Les revers de l’amour : la rupture, l’invitée est Sabine Melchior-Bonnet, historienne spécialiste de l’histoire des sensibilités qui a publié l’ouvrage une Histoire de la rupture.

7- La séparation de Sophie Simonot (France Culture)

Ce podcast réalisé par Emmanuel Geoffroy et proposé par Sonia Kronlund pour Les Pieds sur terre raconte la relation qui a duré 25 ans entre Manue et Karim en interrogeant notamment la possibilité de l’amour et du désamour.

8- Warriors en couple de YESSS (Acast)

Dès le jingle, on sait qu’on va avoir affaire à des histoires de warriors. Zina Mebkhout, Elsa Miské et Margaïd Quioc commentent avec humour les situations vécues par « des femmes confrontées à des barrières qui les empêchent de mener leurs vies comme elles entendent ». Dans l’épisode 4 Warriors en couple, elles célèbrent les victoires de ces femmes contre le sexisme dans le couple. Si vous souhaitez prolonger l’expérience, l’épisode 3 est consacré à la famille et le 7 à la sexualité. Inspirants.

