Une relation de couple en période de confinement ne reproduit pas toujours celles idéalisées des comédies romantiques populaires. Mais elle peut devenir une aventure du quotidien remplie d'activités à deux amusantes, de soirées romantiques et de choses folles à faire. Voici 10 idées pour vous aider à entretenir la flamme, voire à consolider votre relation.

Cela peut paraitre étonnant mais le secret d'une bonne complicité, c'est tout d'abord d'avoir ses moments en solo. Pourquoi ne pas vous lever plus tôt et profiter que votre compagnon (et vos enfants) dort pour prendre du bon temps pour vous ? Vous saurez d'autant plus ouverte aux activités et propice à de bonnes idées, sans oublier que les retrouvailles avec chéri seront d'autant plus plaisantes si vous ne vous marchez pas dessus.

Et pour le télétravail, ça se passe comment ? C'est un moment à bénir car il vous permettra à chacun d'être occupé pendant la journée, l'important étant de bien organiser votre espace. En fonction de vos tempéraments et de votre domicile, à vous de voir s'il vaut mieux travailler ensemble ou séparément. L'avantage d'opter pour des séances de travail dans le même espace est qu'un esprit d'open space régnera, idéal comme moyen de se soutenir, de se dire quelques mots entre deux appels.

Lire à ce sujet Des conseils pour réaménager simplement son intérieur afin de mieux vivre le confinement

On entretient la flamme

Avec la fermetures des restaurants, des salles de cinéma ou encore des lieux de relaxation, pas facile de s'évader un peu de la routine avec sa moitié. Heureusement, il y'a une multitude d'activités à faire depuis chez soi pour faire plaisir et se faire plaisir.

1.Organiser un escape game romantique

Qui a dit que les jeux de piste étaient démodés et irréalisables chez soi? Commencez par définir l'énigme à trouver, semez des indices dans chacune des pièces de votre habitat - sur des post-it, des magnets ou encore des photos sur le frigo, etc - et surtout n'oubliez pas la récompense de fin de parcours ...

2.Créer votre propre spa

. © Getty Images/iStock

Faites couler un bain chaud pour deux, décorez la pièce de quelques bougies, mettez en fond sonore une musique relaxante et servez-vous deux coupes. Vous n'avez plus qu'à vous détendre et à profiter de ce moment privilégié. Et pourquoi pas poursuivre ce moment par une séance de massage?

3.Faites venir le restaurant à vous

. © Getty Images/iStock

Si les restaurants sont bel et bien fermés, certains organisent cependant toujours des livraisons. Libre à vous de commander ou bien de vous mettre - seul ou à deux - derrière les fourneaux afin de vous organiser une soirée gastronomique privée. Manger étant devenu notre principale source d'occupation, autant la transformer en joignant l'utile à l'agréable.

Cela peut aussi être l'occasion d'un voyage culinaire: les frontières sont fermées et les vols annulés, alors si nous ne pouvons pas voyager, faisons voyager nos papilles. Organisez, par exemple, des soirées à thèmes et profitez s'en pour sortir de votre zone de confort et tester de nouvelles recettes. De la gastronomie italienne à la cuisine exotique du Brésil, les idées ne manquent pas pour vos soirées des Voyage des papilles.

Et en journée, pourquoi ne pas optez pour un pique-nique romantique (à déguster en mouvement) que vous aurez préparé ensemble. Le soleil est votre meilleure alliée.

4.Faites des jeux

. © Getty Images/iStock

Que l'on soit ensemble depuis quelques semaines ou depuis plusieurs années, il y a toujours des choses qu'on peut (re)découvrir chez l'autre. En 1995, le psychologue Arthur Aron développa une liste de 36 questions qui permet de (re)tomber amoureux en moins d'une heure. Ce jeu créera à nouveau du lien et vous permettra de passer une soirée romantique et instructive.

Qui a dit que jouer au Scrabble ou aux échecs était has been? Encore moins si vous y ajoutez des variantes comme "le perdant paie la livraison de sushis". Vous pouvez aussi opter pour une variante plus sexy.

Vous pouvez aussi organiser des soirées karaoké afin de vous déclarer votre amour en musique ou de chanter à tue-tête toutes ces chansons qui vous rappellent des bons souvenirs.

5.Laissez libre court à l'art

Comme bon nombre d'entre nous, confinement rime avec rénovation intérieure. Vous avez entrepris de repeindre vos murs? Alors pourquoi ne pas jouer aux pinceaux vivants comme les appelait Yves Klein, chantre des anthopométries, et donner une allure plus sexy à vos peintures en testant le body painting. Une activité qui promet de vous rapprocher et de faire grimper la température.

Vous pouvez aussi vous improvisez artiste en revisitant des scènes de films culte, comme par exemple Titanic. Laissez-vous dessiner, esquisser, peindre par votre moitié.

6.Explorez votre sexualité

Sur le plan purement affectif, vous pouvez faire plus de massages par exemple, de câlins, et sur le plan sexuel, pourquoi ne pas tuer le temps en explorant d'autres pratiques. Notre vie sexuelle est affectée par le quotidien. Là, vous serez moins fatigué car vous aurez peut-tre plus de temps pour dormir, vous aurez plus de temps pour vous, vous êtes moins sollicité par l'extérieur. C'est le moment idéal pour laisser libre court à votre imagination en mettant en scène vos fantasmes les plus fous.

Valentine Fairon

Cela peut paraitre étonnant mais le secret d'une bonne complicité, c'est tout d'abord d'avoir ses moments en solo. Pourquoi ne pas vous lever plus tôt et profiter que votre compagnon (et vos enfants) dort pour prendre du bon temps pour vous ? Vous saurez d'autant plus ouverte aux activités et propice à de bonnes idées, sans oublier que les retrouvailles avec chéri seront d'autant plus plaisantes si vous ne vous marchez pas dessus. Et pour le télétravail, ça se passe comment ? C'est un moment à bénir car il vous permettra à chacun d'être occupé pendant la journée, l'important étant de bien organiser votre espace. En fonction de vos tempéraments et de votre domicile, à vous de voir s'il vaut mieux travailler ensemble ou séparément. L'avantage d'opter pour des séances de travail dans le même espace est qu'un esprit d'open space régnera, idéal comme moyen de se soutenir, de se dire quelques mots entre deux appels.On entretient la flammeAvec la fermetures des restaurants, des salles de cinéma ou encore des lieux de relaxation, pas facile de s'évader un peu de la routine avec sa moitié. Heureusement, il y'a une multitude d'activités à faire depuis chez soi pour faire plaisir et se faire plaisir. 1.Organiser un escape game romantiqueQui a dit que les jeux de piste étaient démodés et irréalisables chez soi? Commencez par définir l'énigme à trouver, semez des indices dans chacune des pièces de votre habitat - sur des post-it, des magnets ou encore des photos sur le frigo, etc - et surtout n'oubliez pas la récompense de fin de parcours ... 2.Créer votre propre spa Faites couler un bain chaud pour deux, décorez la pièce de quelques bougies, mettez en fond sonore une musique relaxante et servez-vous deux coupes. Vous n'avez plus qu'à vous détendre et à profiter de ce moment privilégié. Et pourquoi pas poursuivre ce moment par une séance de massage? 3.Faites venir le restaurant à vousSi les restaurants sont bel et bien fermés, certains organisent cependant toujours des livraisons. Libre à vous de commander ou bien de vous mettre - seul ou à deux - derrière les fourneaux afin de vous organiser une soirée gastronomique privée. Manger étant devenu notre principale source d'occupation, autant la transformer en joignant l'utile à l'agréable. Cela peut aussi être l'occasion d'un voyage culinaire: les frontières sont fermées et les vols annulés, alors si nous ne pouvons pas voyager, faisons voyager nos papilles. Organisez, par exemple, des soirées à thèmes et profitez s'en pour sortir de votre zone de confort et tester de nouvelles recettes. De la gastronomie italienne à la cuisine exotique du Brésil, les idées ne manquent pas pour vos soirées des Voyage des papilles. Et en journée, pourquoi ne pas optez pour un pique-nique romantique (à déguster en mouvement) que vous aurez préparé ensemble. Le soleil est votre meilleure alliée. 4.Faites des jeux Que l'on soit ensemble depuis quelques semaines ou depuis plusieurs années, il y a toujours des choses qu'on peut (re)découvrir chez l'autre. En 1995, le psychologue Arthur Aron développa une liste de 36 questions qui permet de (re)tomber amoureux en moins d'une heure. Ce jeu créera à nouveau du lien et vous permettra de passer une soirée romantique et instructive.Qui a dit que jouer au Scrabble ou aux échecs était has been? Encore moins si vous y ajoutez des variantes comme "le perdant paie la livraison de sushis". Vous pouvez aussi opter pour une variante plus sexy. Vous pouvez aussi organiser des soirées karaoké afin de vous déclarer votre amour en musique ou de chanter à tue-tête toutes ces chansons qui vous rappellent des bons souvenirs. 5.Laissez libre court à l'artComme bon nombre d'entre nous, confinement rime avec rénovation intérieure. Vous avez entrepris de repeindre vos murs? Alors pourquoi ne pas jouer aux pinceaux vivants comme les appelait Yves Klein, chantre des anthopométries, et donner une allure plus sexy à vos peintures en testant le body painting. Une activité qui promet de vous rapprocher et de faire grimper la température.Vous pouvez aussi vous improvisez artiste en revisitant des scènes de films culte, comme par exemple Titanic. Laissez-vous dessiner, esquisser, peindre par votre moitié.6.Explorez votre sexualité Sur le plan purement affectif, vous pouvez faire plus de massages par exemple, de câlins, et sur le plan sexuel, pourquoi ne pas tuer le temps en explorant d'autres pratiques. Notre vie sexuelle est affectée par le quotidien. Là, vous serez moins fatigué car vous aurez peut-tre plus de temps pour dormir, vous aurez plus de temps pour vous, vous êtes moins sollicité par l'extérieur. C'est le moment idéal pour laisser libre court à votre imagination en mettant en scène vos fantasmes les plus fous. Valentine Fairon