Vous souhaitez acheter un parfum pour votre (nouveau) partenaire, mais vous ne savez pas par où commencer? Patrick Rouzee, responsable de la formation chez Parfuma, nous donne quelques conseils pour faire mouche et décocher une flèche.

Évitez les extrêmes

"Tout le monde n'est pas un grand fan des fragrances prononcées. Je pense aux parfums contenant des ingrédients tels que l'encens, le cuir ou la vanille. Certaines personnes n'ont pas faim pendant deux jours après les avoir sentis. Il faut également faire attention aux parfums orientaux sucrés."

Niche d'accès

"Il existe une belle sélection de parfums de niche dans lesquels les extraits sont utilisés de manière plus pure que dans les parfums de créateurs. Les parfums contenant des ingrédients tels que le bois de oud, le jasmin, la rose et le patchouli ont tendance plaire, tout comme les parfums aquatiques, qui vous rappellent des vacances insouciantes sur une plage tropicale. Les parfums moléculaires, en revanche, conviennent aux personnes souffrant de réactions allergiques. De leur côté, les parfums aromatiques sont intemporels avec des notes de lavande, de menthe et de romarin."

Jouez la sécurité

"Quelques marques ont créé des parfums très accessibles, faits pour toucher le plus grand nombre. Vous les reconnaissez souvent grâce aux visages célèbres qui en font la promotion: Keira Knightley pour Coco Mademoiselle de Chanel ou Johnny Depp pour Sauvage de Dior. Le succès de ces flacons vient aussi sans doute du fait que les gens pensent alors qu'ils sont au lit avec une star." (rires)

Demandez des conseils

"On conseille aux personnes qui ne veulent pas sentir comme 36 autres personnes de leur entourage, de faire une consultation parfum. Pour circonscrire le choix des parfums, nous posons des questions spécifiques, puis nous faisons une sélection et laissons le client découvrir les senteurs. Et si pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre en magasin, elles peuvent également demander des échantillons via notre boutique en ligne, et les tester depuis le confort de leur fauteuil."

Parfuma existe depuis 50 ans et a célébré cet anniversaire récemment avec un nouveau magasin et un nouveau siège à Hove (Anvers). parfuma.com

