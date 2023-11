Notre sélection de pantalons argentés pour adopter la tendance sans avoir l’air déguisé·e

Certaines tendances prennent même les modeuses les plus aguerries par surprise… Et il en va ainsi de l’engouement pour les pantalons argentés, qui n’a fait que se renforcer depuis leur apparition timide à l’hiver 2023.

Depuis, ils n’ont de cesse de faire des adeptes, et on les retrouve désormais partout, des podiums aux trottoirs en passant évidemment par les rayonnages des boutiques et les sélections en ligne. La règle d’or (ah!) pour céder aux sirènes des pantalons argentés sans avoir l’air déguisé·e? Opter pour une coupe pas trop ajustée, afin d’éviter le rendu années disco, et préférer l’accessoiriser de pièces plutôt preppy ou streetwear, le total look métallisé évoquant au mieux la période des fêtes de fin d’année, au pire, un déguisement d’alien retro…

Du reste, on ne se refuse rien: du tête-à-tête au city-trip en passant par l’open space, les pantalons argentés sont partout, et ne font pas mine de disparaître avec l’arrivée de l’hiver – au contraire, même. Envie d’adopter la tendance? Nous avons écumé pour vous la pléthore de possibilités pour épingler une sélection chic et cool.

6 pantalons argentés tendance mais pas too much

Jeans droit brillant, Mango, 49,99 euros

Effet croco, By Malina, 254,95 euros

Pantalon à poches, Pull&Bear, 39,99 euros

En tissu fluide, Gina Tricot, 59,99 euros

Effet foil, Warehouse, 79,9 euros

Longueur cheville, Never Fully Dressed, 139,95 euros

