Une ligne née pendant le confinement

Comme la plupart d’entre nous, Slimane s’est retrouvé chez lui pendant le confinement confronté à des soucis capillaires. « Depuis que je suis petit, je souffre de psoriasis du cuir chevelu, nous confie-t-il lors de l’entretien qu’il nous a accordé à l’occasion de la sortie de la ligne Cousin.e.s. Avec le stress du confinement, j’ai fait une petite poussée. C’est alors que je me suis souvenu des soins que me procuraient ma maman. Elle utilisait de l’huile de nigelle. J’ai commencé à en mettre sur mes cheveux et à faire mes petites préparations, de la même manière que je fais la cuisine. Et j’ai constaté avec bonheur que les squames et les démangeaisons avaient disparus. Et que mes cheveux étaient de plus en plus beaux. »

L’envie lui vient alors d’en faire profiter le plus grand nombre. En lançant une marque de soins capillaires inclusives qui prennent aussi en compte les besoins des cheveux frisés et crépus. Il monte alors un partenariat avec le groupe Bogart, propriétaire des chaînes de parfumeries April. Après près de trois ans de tests, la ligne Cousin.e.s est désormais sur le marché. Elle comporte actuellement trois produits : un shampoing, un baume et un élixir, tous à plus de 95% d’origine naturelle et végans.