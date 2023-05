Bière, vin, saké… Cap sur ces espaces bien-être où on barbote dans de l’alcool

Prendre soin de soi a une définition différente selon la personne a qui on en parle, et pour certains, le bien-être peut ressembler à un excellent verre de vin en fin de journée. Ou bien à un moment détente dans un spa. Et pourquoi pas combiner les deux, finalement?

Car s’il n’est décidément pas avéré que l’alcool conserve, ou du moins, pas lorsqu’il est ingéré, quand il fait office de soin dans lequel se plonger, il procure bien-être mais aussi résultats enivrants sur la peau et le corps. Pas surprenant, donc, que certains espaces spa aient décidé d’en faire un des ingrédients de leur menu de soins.

Plutôt bière ou vin? La bonne nouvelle, c’est qu’en les enchaînant au sein d’un espace bien-être, vous ne risquez pas le moindre soulèvement d’estomac.

Envie de vous abandonner à l’ivresse du wellness? Voici notre sélection d’adresses.

Bains (de vin) divins

Dans le Limbourg néerlandais, chez Thermae 2000, on découvre une autre facette de l’oenothérapie en plongeant dans des bains de vin, la baignoire étant remplie de de pulpe de raisin Monarch, utilisé par le domaine viticole Wijngaard St. Martinus tout proche pour la production de ses nectars. Et Stan Beurskens, le propriétaire de St. Martinus, de souligner à Boulettes Magazine que le raisin en question « produit un magnifique vin à la couleur intense, résultat du contact avec la peau du raisin. C’est précisément à ce qui rend un bain de pulpe si unique et bénéfique pour la santé. La peau du raisin noir contient une substance particulière appelée resvératrol, un puissant antioxydant qui protège la peau de la pollution et des effets néfastes des rayons UV. Il a aussi le don de raffermir la peau et d’atténuer les rides ». Rien que ça.

Installée en extérieur, sur une terrasse avec vue imprenable sur la nature verdoyante avoisinante, la baignoire peut accueillir jusqu’à deux personnes, pour transformer le moment de bien-être en moment romantique – ou de détente entre copines. Niveau budget, compter 59.95 euros par personne, ou 99.95 euros pour le forfait Vin Bien-Être, qui comprend, outre divers soins, des grignotages et un verre de vin estampillé St.Martinus.

Cauberg 25-27, 6301 BT Valkenburg aan de Geul / Thermae 2000

Bière et bien-être

Le principe de Bath & Barley, qui vient tout juste d’inaugurer une deuxième adresse à Bruges après le succès rencontré par son concept à Bruxelles? Un « spa de bière à la belge ». Soit, concrètement, la possibilité de s’immerger dans « les ingrédients qui font la richesse de la bière, au propre comme au figuré », entre eau, houblon, orge et levure, avec la possibilité de choisir entre plusieurs variétés de houblon récoltées en Belgique. Si leurs essences diffèrent, leurs bienfaits, eux, sont identiques – et non négligeables pour les fans de beauté.

Ainsi que le précise l’équipe de Bath & Barley, « la fleur de houblon contient du xanthohumol, l’antioxydant le plus puissant connu à ce jour, tandis que la leveure nourrit la peau, lisse les rides et booste l’hydratation ». Bon à savoir: il est possible de privatiser un espace, les baignoires en bois pouvant accueillir jusqu’à six personnes pendant une heure ou plus. Avec ou sans privatisation de l’espace, les hôtes se servent eux-mêmes en bière blonde sans sortir de leur baignoire durant leur traitement grâce à des pompes judicieusement installées. Les breuvages sont élaborés par Estaminet et à déguster ad libitum, leur consommation étant comprise dans le prix, soit à partir de 99 euros par personne.

Rue de l’Ecuyer 34, 1000 Bruxelles / Bath and Barley

Encore un peu de houblon?

Toujours à Bruxelles, le Good Beer Spa propose quant à lui des ofuros, des baignoires japonaises pourvues de bancs, remplies d’eau chaude à laquelle on ajoute un mélange de bière (+/- 2l) ainsi que les principaux ingrédients qui la composent, soit malt, houblon, levure de bière et eau. Et de vanter que « parce que ces ingrédients contiennent une forte concentration de vitamines (notamment B), de minéraux et d’huiles essentielles, ils sont bénéfiques pour votre peau et vos cheveux. Grâce à l’ajout d’ingrédients naturels et aromatiques supplémentaires, l’eau a un délicieux parfum de plantes, de sorte que vous sentirez bon après la séance ».

Une séance pensée pour mettre tous les sens en éveil puisqu’à distance de main, on trouve une pompe à bière où se servir de Baptiste, de la Brouwerij Van Steenberge, « une bière blonde et limpide de fermentation haute, légèrement amère, corsée avec un arrière-goût doux, idéale pour la baignade et les tapotements illimités ». Niveau tarif, les prix démarrent dès 125 euros la session d’une heure pour une ou deux personnes. Santé!

Rue Scailquin 43, 1210 Bruxelles / Good Beer Spa

Saké soirée!

Enfin, si, chez Atsukan, on ne baigne pas à proprement parler dans le saké, il semble toutefois impossible de ne pas inclure l’espace bains japonais du JAM Hotel dans cette compilation d’adresses qui célèbrent l’ivresse du wellness.

C’est que l’espace en question comprend une rangée de 10 baignoires individuelles en bois précieux, entourées de rideaux en patchwork pour assurer votre intimité, ainsi qu’un bar doucement éclairé par des lanternes couvertes de signes japonais peints à la main… Bar dans lequel on ne manque pas de savourer saké et autres délices japonais après s’être plongé dans le bain, histoire de rendre l’expérience encore plus savoureuse.

Le meilleur? Vous pouvez siroter votre saké ou votre sencha directement dans votre luxueuse baignoire de bois, dont l’eau à 42 degrés lave tous les tracas du quotidien, qui paraît soudain bien loin dans cette enclave semblant tout droit sortie du Japon impérial. Le tout, à un tarif bien plus avantageux qu’un aller simple pour l’Empire du soleil levant, puisqu’il vous faudra compter 50 euros les 45 minutes seulement (ou 40 euros si vous êtes client de l’hôtel).

Chaussée de Charleroi 132/1, 1050 Bruxelles / Atsukan