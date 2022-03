Sur les podiums, on cherche l'inspiration pour se maquiller à la belle saison. Le nude est désormais "peachy" et la bouche floutée est joliment givrée. Les yeux passent au vert.

1. Garder la pêche

Spottée au défilé Chanel, la tendance qui inonde en ce début d'année les feeds TikTok et Instagram, baptisée "peachy", est un teint nude "réchauffé" par un blush orangé. L'idée n'est pas tant de colorer que d'apporter de l'éclat: l'orange est l'opposé du bleu sur le spectre des couleurs, il annule donc les taches et les cernes. Posé sur le haut des pommettes, il remplace le bronzer que l'on gardera pour le plein été. On le choisira tirant vers l'abricot pour une peau claire, corail soutenu pour une peau foncée. L'effet est encore plus probant si on en joue sur les lèvres et les paupières. Et même jusqu'au bout des ongles. Un contour trop précis qui risque de filer s'accommode mal du masque qui n'a hélas pas encore disparu de nos vies. Les teintes plus naturelles présentées par Hermès sur les catwalks cette saison et disponibles en édition limitée s'appliquent d'abord à l'intérieur des lèvres avant de faire fondre la couleur vers l'extérieur avec le doigt ou au pinceau. Pour un effet givré, posez de la même manière un filet de gloss par-dessus. Cher Giorgio Armani, Linda Cantello applique tout simplement sur la paupière mobile un trait épais de fard liquide vert -la couleur préférée de la Gen Z - qu'elle vient ensuite estomper avant de tout fixer avec une poudre libre. Le mascara vient recourber et détacher les cils sans les alourdir.