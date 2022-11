Le rouge à lèvres gris, la dernière tendance make-up

Qui l’eut cru ? Alors que l’on s’attendait à un hiver coloré et vitaminé, voilà que l’industrie de la beauté ne jure plus que par le… gris. Audacieux diront certains, déprimant martèleront d’autres. Reste que la tendance ne cesse de monter sur les réseaux sociaux portant le rouge à lèvres gris aux nues à quelques jours de l’hiver.

Il n’aura fallu qu’une photo et un tapis rouge pour élever le lipstick gris au rang d’incontournable beauté de la saison. Et c’est à la mannequin star Gigi Hadid que l’on doit cette sortie. Lors des 2022 CFDA Fashion Awards, qui récompensent chaque année la crème de la mode, la jeune femme portait un ensemble Thom Browne qui a fait son petit effet sur les photographes et invités présents. Mais c’est davantage son rouge à lèvres qui a enflammé les réseaux sociaux. Et pour cause, l’Américaine s’est voulue audacieuse en choisissant un lipstick gris mat, immanquable, qui a clairement fait l’unanimité.

La vie en gris

Il n’en fallait donc pas plus. Sur TikTok, réseau social préféré des plus jeunes générations en quête de nouvelles inspirations beauté, le hashtag #greylipstick a déjà généré près de 3 millions de vues, témoignant de l’intérêt grandissant pour cette tendance pourtant un brin excentrique – et moyennement dynamique.

A la clé, une foule de vidéos reprenant la mise en beauté de la top modèle, mais aussi des déclinaisons encore plus extravagantes, et même futuristes.

Bien qu’originale, cette tendance apparaît dans un contexte où la beauté semblait plus que jamais articulée autour de couleurs plus vibrantes, comme pour témoigner d’une nécessité de s’élever contre un climat des plus moroses. Le gris, couleur neutre symbolisant certes l’élégance et le futurisme, mais aussi la monotonie, la mélancolie, voire la tristesse, s’inscrit finalement dans une tendance plus large rythmée par une certaine nostalgie.

En beauté, on s’aperçoit, toujours via les réseaux sociaux, que le gris s’impose progressivement comme la couleur phare de la saison, et ce pour tous types de mises en beauté. Rassemblant pas moins de 2 millions et 1 million de vues, respectivement, les hashtags #greymakeup et #greyeyeshadow témoignent bel et bien de la volonté des utilisateurs de voir cet hiver… en gris.