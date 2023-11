Faut-il toujours que tout change pour que rien ne change? La mode, en tout cas, est un éternel recommencement, et cela vaut aussi pour les tendances capillaires. Les coiffures les plus tendance de cet hiver sont en effet garanties de donner un sentiment de déjà vu aux Millenials…

Voire même, de les pousser à un cheveu de se demander s’ils ne sont pas remontés dans le passé. C’est que des coupes aux colorations, les coiffures les plus hype du moment ne sont en réalité qu’une jolie redite de ce que tous les coiffeurs exécutaient au début du millénaire. À commencer par un coup de ciseau décrié il n’y a pas si longtemps encore par les Zoomers à l’origine de vidéos parodiant les Millenials sur TikTok. Et pourtant, l’effilage sous toutes ses formes est bel et bien de retour, une excellente nouvelle pour toutes celles qui ne l’ont jamais abandonné malgré la tendance à d’autres coupes plus affirmées ces dernières années.

Jessica Alba photographiée à Beverly Hills en décembre 2012 © WireImage/Getty Images

Les coupes cultes de l’automne-hiver 2023, en marge du bob décidément indétrônable? Les longueurs dégradées avec effilage pour encadrer le visage, et la frange rideau, variation plus mutine où les mèches ne se contentent pas d’entourer le front mais bien de l’effleurer selon les mouvements. Soit, pour le dire en termes que tous les Millenials comprendront, une version moderne de la coupe de Rachel dans les dernières saisons de Friends, ou en ce qui concerne la frange rideau, une redite de la coupe qu’arboraient à peu près toutes les stars féminines sur les tapis rouges des années 2010, de Sienna Miller à Jessica Alba. Et la remise au présent de tendances passées ne s’arrête pas là.

Sienna Miller photographiée à Londres en décembre 2010 © Getty Images

You know you love it, xoxo

C’est que niveau coloration aussi, la nostalgie est de mise. La couleur de la saison selon les professionnels du cheveu? Le « blond upper East Side ». Soit pile celui arboré par Serena van der Woodsen dans Gossip Girl, et les socialites new-yorkaises qui ont servi d’inspiration à son personnage, Tinsley Mortimer en tête. À l’aube de la dernière décennie, le balayage est en effet à son apogée, et le blond en question est de toutes les crinières des mondaines, qui optent pour des nuances chaudes et lumineuses avec une racine plus foncée fondue dans les mèches éclaircies. Le résultat: des crinières coûteusement entretenues sans en avoir l’air, comme un préambule à la quiet luxury aujourd’hui de mise.

Vous êtes brune et vous ne comptez pas pour des prunes? Ici aussi, le futur de votre crinière risque bien de se conjuguer au passé, car selon John Frieda, expert ès cheveux s’il en est, pour les brunettes, le balayage est également de mise, avec des touches de caramel ou d’acajou pour illuminer le visage en douceur…

Et faire écho à la chevelure de l’acolyte de Serena, Blair Waldorf herself. Nostalgique à souhait, on vous dit, et la bonne nouvelle, c’est que si vous n’aviez jamais cru bon de changer de coupe ou de couleur ces dix dernières années, vous êtes désormais tendance à souhait.