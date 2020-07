View this post on Instagram

Moving my body always makes me feel so good and, as many of you have been asking me to share my exercise routine, here goes one of my favorites to strengthen the core. I usually do 2 or 3 sets, depending on how I am feeling. I hope you like it! Music: Make it right-BTS #ab #coreworkout #exercise #health #homeworkout 💃🏼💪🏻 🤛🏽 Movimentar meu corpo sempre me faz sentir muito bem e, como muitos de vocês, vêm pedindo para eu mostrar minha rotina de exercícios, aqui vai uma das minhas séries favoritas para fortalecer o abdômen. Costumo fazer 2 ou 3 repetições, dependendo de como estou me sentindo. Espero que vocês gostem! Vambora mexer o corpitcho! #abdominal #exercicioemcasa