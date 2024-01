Bijoux, sacs à main… Comment entretenir ses accessoires?

La durabilité, ça commence par ce qu’on achète, mais aussi par la durée de vie de ces acquisitions. Ici deux experts nous glissent leurs meilleurs conseils pour prendre soin de nos accessoires.

Comment préserver son sac à main ?

Toni Taloni, la cordonnerie d’Antoon Van Den Ecker, est également spécialisée dans l’entretien et la réparation des sacs à main.

“Pour les longues périodes, rangez votre sac à main en plaçant quelque chose à l’intérieur, du papier bulle par exemple, pour éviter qu’il ne s’affaisse et suspendez-le pour éviter les déformations irrémédiables en veillant à ce qu’il ne soit pas en appui contre quelque chose : pour sa forme, mais aussi pour qu’il ne se décolore pas en étant en contact par exemple avec du métal. Le mieux, c’est de le placer dans un sac anti-poussière. S’il arrive que le sac se décolore malgré tout, il est possible de le recolorer. Mon associé est spécialisé dans le mélange des couleurs afin de faire des retouches avec la teinte exacte. C’est un métier particulier et peu de gens savent que ça existe.”

Comment redonner de la brillance à un bijou ?

Jennifer Elliot est créatrice de bijoux et fondatrice de la marque belge de bijoux Elliot & Ostrich.

“Etant donné que, exactement comme les vêtements, les bijoux sont constamment en contact avec la saleté, le mieux est de les laver régulièrement. Chez Elliott & Ostrich, nous avons développé un « Sparkle Bath » : après un trempage de deux ou trois minutes dans la petite boîte, on peut nettoyer la saleté qui se détache des bijoux.

Brossez surtout en dessous des pierres précieuses, parce que c’est là que s’accumulent les peaux mortes et les résidus de produits de beauté qui atténuent la brillance des pierres. Une astuce de grand-mère : faites tremper le bijou dans un petit récipient avec de l’eau chaude et une cuillerée de soda puis brossez doucement avec une brosse à dents et du Dreft ou du dentifrice.

L’or est un matériau plus tendre que les pierres précieuses. Avec le temps, les rayures qui s’accumulent ternissent sa couleur. Je conseille de ne pas faire polir le bijou plus d’une fois par an chez un bijoutier. Le polissage abîme la qualité de l’or et c’est surtout dangereux pour les montures : plus il y a de rayures, plus elles deviennent fragiles et plus la pierre risque de tomber. Evitez donc les surfaces dures et surtout le sable marin. »

