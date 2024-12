Combien des objets cultes de 2024 possédez-vous?

Dites-nous si on se trompe, mais on est prêts à parier que vous avez eu au moins l’un de ces douze objets ultra tendance sur votre wishlist en 2024.

De la cuisine au dressing en passant par le salon ou encore votre bureau, ces objets ont suscité l’emballement en ligne, et donc, en boutiques aussi. Quand on pensera à 2024 au cours des prochaines années, on s’en souviendra aussi par le biais de ces achats auxquels on n’a pas su résister – en espérant qu’ils ne se démodent pas trop vite…

Les 12 objets qui ont le plus buzzé en 2024

1. La ballerine en filet

Non seulement la ballerine a fait son grand retour, mais en prime, histoire de bien faire mousser ses détracteurs, en résille ou en maille laissant apparaître le pied. Repérée pour la première fois chez The Row et Alaïa, elle était partout cet été.

2. La cocotte façon myrtille de Le Creuset

L’année prochaine marquera les 100 ans de la marmite en fonte Le Creuset, et comme 2024 l’a démontré, même un centenaire peut encore être ultra-hype en lançant trois nouvelles «cocottes de fruits» qui ont rapidement pris d’assaut les réseaux sociaux.

La plus remarquée: celle en forme de myrtille.

3. La Stanley cup

Qui eût cru qu’une simple tasse portable puisse ainsi susciter l’hystérie collective? La marque, en tout cas, ne s’est pas fait prier pour surfer sur son succès, avec des collaborations (avec Starbucks ou Olivia Rodrigo) et des couleurs en édition limitée.

4. Le croissant à la pistache

Paris olympique oblige, ce fut l’année du croissant. La vidéo de la médaillée de bronze Ilona Maher avec son croissant géant est devenue virale, et les boulangeries les plus tendance ont toutes proposé leur version… à la pistache, mets indissociable de l’été 2024.

5. Le maillot de foot

Les influenceurs et les célébrités, de Dua Lipa à Kim Kardashian, ont tous été aperçus portant des maillots de football. Certains les ont achetés à prix d’or chez Balenciaga; d’autres les ont dénichés d’occasion à prix plus doux. Bonus: Rihanna a complété le look avec des gants de gardien de but.

6. Les sardines en conserve

Une assiette au contenu aussi photogénique qu’hétéroclite a fait son apparition sur les réseaux sociaux: le #girldinner, fait de galettes de riz, de cubes de fromage, de cornichons… et, version 2024, de poisson en boîte, avec une préférence pour les sardines.

7. Le canapé nuage

Le canapé nuage blanc de Restoration Hardware – spotté chez Kylie Jenner – a fait fureur sur TikTok. Conséquence: tout le monde cherchait des imitations abordables, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles ont été nombreuses. Nous, on a notamment repéré ce canapé aux gros coussins duveteux chez Flexform, Knoll et Tacchini.

8. La vaisselle en Inox

Il fallait bien que ça arrive un jour: la céramique a été évincée de sa place d’honneur sur la table et dans le vaisselier.

La nouvelle star? La vaisselle en Inox, aperçue entre autres chez Hay et Ferm Living. Autre tendance à la hausse: les meubles ou même un mur d’accent en acier inoxydable.

9. La veste de course

La course à pied, les trackers et autres équipements liés de près ou de loin au jogging ont la cote. En 2024, il y a eu une véritable ruée sur les vestes de course, qui se sont vite avérées en rupture de stock partout.

10. Le sac en céleri

On a parfois l’impression que les marques lancent des accessoires avec la seule intention de devenir virales. La preuve avec le sac en céleri de Moschino, vendu… 4.800 euros. Outre les nombreux TikTokeurs s’affichant avec un vrai céleri sous le bras, Lidl a apporté une réponse hilarante: «Parce que le luxe frais ne doit pas nécessairement être cher», avec une version disponible au rayon primeurs.

11. Le dermaroller

Autre incontournable en 2024: le microneedling ou le dermaroller, qui consiste à passer sur la peau un rouleau muni de centaines de petites aiguilles censées stimuler la production de collagène et améliorer la qualité de la peau.

12. Le turban en soie

Si, pour les personnes aux cheveux texturés, dormir avec un turban est courant, le couvre-chef en soie réputé pour protéger les cheveux des frottements a gagné en popularité auprès de toutes les crinières, le soin du cuir chevelu étant la nouvelle marotte des beautystas. Une tendance critiquée au nom de l’appropriation culturelle.