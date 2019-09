Gagnez un service en porcelaine de 30 pièces signé Isabelle de Borchgrave x Serax

L'artiste belge Isabelle de Borchgrave a été invitée par la maison Serax à imaginer de la vaisselle. De cette collaboration est née la collection Blue is the new Black, écho à la prestigieuse porcelaine de Tournai du 19e siècle. A cette occasion, LeVifWeekend.be vous fait gagner une trentaine de ces pièces exceptionnelles.

. © Serax x Isabelle de Borchgrave

Isabelle de Borchgrave est célèbre pour ses créations artistiques en papier mâché. Pour sa collaboration avec Serax, elle a réalisé des moules en papier mâché afin de transposer leur structure irrégulière dans ses assiettes, bols, plats, tasses et cuillères de service en porcelaine. Elle a ensuite orné les surfaces blanches de motifs noirs et bleu marine évoquant la calligraphie. S'agit-il de papier ou de porcelaine? Ce service, baptisé Blue is the New black, rappelle la prestigieuse porcelaine de Tournai du 19e siècle. L'heureux gagnant de ce concours remportera un service Blue is the new Black, composé d'une trentaine de pièces, collaboration de Serax x Isabelle De Borchgrave, comprenant : 6 bols 6 tasses 6 assiettes creuses 6 petites assiettes 6 grandes assiettes