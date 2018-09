100 adresses à moins de 50 euros: celles où bruncher le dimanche (4/8)

Les Filles

Avec Les Filles, Line Couvreur a forgé un concept de restaurant-table d'hôtes imparable. Le pitch ? On se sert à même les casseroles, comme à la maison. Les propositions changent sans cesse. Ici aussi, les produits sont locaux, artisanaux et de saison. Le tout certifié bio, dans un décor épuré qui porte la signature du bureau d'architecture Lhoas & Lhoas. Un coin épicerie fine, avec notamment les excellents produits espagnols de la Buena Tierra, permet de prolonger le plaisir à domicile. On ne rate surtout pas le brunch à 29 euros le couvert (de 10 à 16 heures, les samedis, dimanches et jours fériés), qui s'affiche en libre-service.

46, rue du Vieux Marché aux Grains, à 1000 Bruxelles. Tél. : 02 534 04 83. Egalement 4, rue Jean Chapelié, à 1050 Bruxelles. Tél. : 02 218 18 15. www.lesfilles.be

On s'en Laiche les doigts

Cuisinière de formation ayant travaillé chez Clément Petitjean, Fanny s'est installée dans le village de Laiche. Elle y organise un brunch (35 euros) à l'ambiance très familiale, tous les troisièmes dimanches du mois. Terrain extérieur avec des toboggans et balançoires, le lieu plaît aux enfants. Sous forme de buffet à volonté, Fanny propose des fromages locaux et des charcuteries en provenance d'un petit boucher des environs. Elle réalise également tapas, makis et plats chauds. Pour les viennoiseries et le pain, elle se fournit chez un boulanger français. Quant aux desserts... c'est selon son inspiration. A ne pas rater : quelques vins de copains à découvrir.

1, rue Laiche, à 6824 Chassepierre. (Le Breux pour certains GPS) Tél. : 0498 24 03 59. www.onsenlaichelesdoigts.be

Boulebaar

Si durant la semaine, cette enseigne propose de grands classiques tels que les oeufs Bénédicte servi avec saumon ou le burger, sauce barbecue et salade de chou, c'est surtout le dimanche que les propriétaires, Pieterjan et Joni, sortent le grand jeu. Et ce au fil d'un buffet qui vaut le détour, accompagné de limonades maison instagrammables, d'un latte velouté rose vif ou d'un café bien torréfié. Le parfait rendez-vous dominical, surtout l'été puisqu'il est possible de s'installer sur la terrasse avant ou arrière, en fonction de ses préférences pour l'ombre ou le soleil.

21 euros à volonté.

17, Leopoldplein, à 3500 Hasselt. Tél.: 011 78 33 42. www.boulebaar.be