15 cadeaux à faire aux gourmands et gourmets

Moule à kougloff, Dille & Kamille, 12,95 euros.

Et voici comment réaliser cette délicieuse douceur :

Il vous faudra : 300gr de farine, 100gr de beurre en dés, 60gr de sucre , 150ml de lait, 1 oeuf, 1 sachet de 11g de levure sèche, 1/2 càc sel, 100 ml d'eau, 1 moule à kouglopf, , 100g de raisins sec,

Préparation: Délayer la levure dans l'eau et laisser reposer 10 minutes. Si on désire mettre des raisins, les faire tremper une trentaine de minutes dans de l'eau tiède. Mélanger la farine, le sucre, le sel, l'oeuf, le lait et la levure. Pétrir une minute. Ajouter les dés de beurre. Pétrir dix minutes. Beurrer le moule, mettre des amandes dans les creux, remplir, couvrir d'un torchon et laisser gonfler. (50°C au four). Préchauffer à 210°C. Au moment d'enfourner, réduire la température du four à 180°C et cuire 30 minutes. (Ajouter des raisins secs si besoin)