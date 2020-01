2019, l'année de l'excellence selon Sang-Hoon Degeimbre

C'est un mantra que le chef de L'Air du Temps (Liernu) n'a eu de cesse de répéter. Dès 2012, il avait prévenu: "J'aime que mon restaurant soit la matrice d'autres enseignes à venir, on y vient, on y apprend, on part... Notre rôle, c'est avant tout la transmission. Nous sommes préparés à ce cycle naturel."

Sang-Hoon Degeimbre dans son temple de L'Air du Temps, le restaurant doublement étoilé de Liernu. © MIGUEL DEGROOTE

Sept ans plus tard, cette déclaration prouve qu'elle n'a rien d'un voeu pieu: 2019 a vu éclore plusieurs adresses en vue pour lesquelles le fer de lance de la gastronomie wallonne a fait office d'incubateur. A Bruxelles, deux enseignes ont v...

