Découverte de notre gourmande Belgique, avec des produits locaux qui subliment un savoir-faire forcément unique.

Conquérir toutes les friteries de Belgique avec ses sauces véganes: c'est l'ambition du jeune entrepreneur Mathieu Baert, à qui sa fréquentation assidue des baraques à frites au cours de ses études a valu le surnom de Bicky. Un sobriquet prédestiné? Economiste de formation, il fut plutôt promis à un bel avenir dans la finance. "Et puis un jour, j'ai réalisé que je ne voulais pas faire ce métier toute ma vie", se souvient-il aujourd'hui. Il commencera alors à écumer les salons d'alimentation. "Je me sentais comme Charlie dans la chocolaterie! En découvrant tous ces entrepreneurs passionnés, leurs nouveaux produits, leurs nouvelles saveurs, j'ai eu envie de faire comme eux." Peu après, il fait la connaissance d'Yves Vleminckx, ancien fabricant de sauces qui possède un laboratoire d'innovation alimentaire. "Il est devenu mon mentor. L'idée de Las Vegan est née de la rencontre de son expertise du secteur et de ma passion pour la culture de la frite. C'est lui qui m'a conseillé de m'orienter vers des produits entièrement végétaux. Sans être moi-même végétalien, cela me semblait un choix logique et tourné vers l'avenir. Pour éviter une image trop alternative, j'ai toutefois tablé sur des visuels modernes." Les sauces ont été développées au laboratoire en collaboration avec des amis cuisiniers. "En sus de six classiques, dont la tartare, la cocktail et l'incontournable mayonnaise, nous proposons six saveurs inédites, comme un mariage d'oignon doux et de poivre rose ou une sauce verte à base d'avocat." Depuis le lancement de Las Vegan, il y a trois mois à peine, la gamme - proposée en pochettes refermables - a déjà conquis une trentaine de friteries. "Nous lancerons aussi prochainement une boutique en ligne pour répondre aux nombreuses demandes de particuliers, précise Mathieu Baert. Nous avons fait le choix de sachets individuels pour convaincre les frituristes, qui ne risquent pas de se retrouver avec tout un seau périmé si la demande ne suit pas. En comme l'emballage se referme, les clients peuvent utiliser les éventuels restes à la maison." L'objectif, sur le long terme? Le gaillard est formel... et réaliste: "Je ne veux pas seulement grandir, mais bien grandir. Pour la production, je travaille actuellement avec une entreprise brugeoise de travail adapté - un aspect social qui me tient beaucoup à coeur. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir une usine du jour au lendemain: je veux avancer pas à pas et, surtout, conserver un ancrage local."