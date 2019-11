Afternoon tea: le retour en grâce d'une tradition british (+ les adresses en Belgique)

Agnes Goyvaerts Journaliste

On sort les jolies tasses, les soucoupes, le plateau en argent et la grosse théière qui prend la poussière sur l'étagère : l'afternoon tea est de retour. Cela avec l'attirail de gâteries qui l'accompagne : mini-sandwichs, pâtisseries, scones et confitures. So exciting !

© ATHOS BUREZ

Même en Angleterre, où il n'a jamais vraiment disparu, l'afternoon tea est en train de s'offrir une nouvelle jeunesse. Se dégustant quelque part entre le lunch et le dîner, au moment de la petite fringale de l'après-midi, cette délicieuse tradition est apparue au début du XIXe siècle, lorsqu'on a commencé à exporter du thé des colonies britanniques. Une certaine Anna, duchesse de Bedford, en serait l'une des pionnières. Comme elle ne faisait que deux repas par jour - l'un sous forme de breakfast tardif et l'autre vers 20 heures, elle a fini par élaborer une stratégie afin de combattre son " sinking feeling ", ce petit creux qui tiraille le ventre. Son idée : se faire servir dans son boudoir une grande théière accompagnée d'un en-cas. Lorsqu'elle se mit à partager ce moment léger avec ses amies, le bouche-à-oreille fit son petit effet et, bientôt, l'afternoon tea acquit ses lettres de noblesse.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×