Alex Spices, ce sont des mélanges d'épices 100% bio et naturels spécialement adaptés à la cuisine végétale.

Sur son compte Instagram, Auriane, 27 ans, la créatrice d'Alex Spices, est connue sous le pseudo "la fille du boucher" avec un qualificatif un peu étonnant "végétarienne rebelle". Auriane est effectivement fille de boucher, convertie au végétarisme il y a deux ans pour des motivations environnementales.Depuis, Auriane s'est rendue compte de la complexité rencontrée en cuisinant végétal. Afin de donner un peu plus de couleurs à une cuisine parfois considérée comme fade et sans goût, elle a lancé sa propre gamme d'épices 100% bios et naturels: Alex Spices dont le nom fait référence au port d'Alexandrie, spécialisé dans le commerce des épices en 332 AC.On retrouve le mélange Indien (à base de curry doux avec une pincée de gingembre et de cannelle), le Méditerranéen (inspiré du Liban avec des notes de paprika, cumin et une pointe de thym) et le Marocain (mélange aux notes de cumin et de coriandre, avec une touche anisée). Ils sont sans conservateurs, ni sel, ni sucre, colorants ou arômes artificiels. Les mélanges viennent relever n'importe quel plat végétarien, que ce soit une soupe, un plat de légumes, un houmous, une ratatouille,... Mention spéciale pour l'emballage recyclable en carton. Les épices sont en vente en ligne sur www.alexspice.com (La vente en magasin bio est en cours)