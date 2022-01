Loin de brasser de l'air, la Tournée minérale est l'occasion parfaite de tester bières, vins et spiritueux à zéro degré d'alcool, mais 100% savoureux. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on n'ait pas l'ivresse...

Alors que la première édition s'apparentait à un gimmick ou à une simple expérience divertissante, six ans plus tard, force est de constater que, à l'approche de février, la Tournée minérale est sur toutes les lèvres. Que ce soit au sein de groupes d'amis, de collègues ou de membres de clubs sportifs: tout le monde semble s'organiser, avec détermination, en vue d'une nouvelle édition de cet événement. L'initiative émanant de la Fondation contre le Cancer nous invite à ne pas boire d'alcool pendant le deuxième mois de l'année, de manière à déguster notre verre de bière ou de vin en conscience le reste du temps. En cette période de pandémie où on s'offre facilement un petit apéro face à la morosité ambiante, cette réflexion a sa raison d'être. Mais qu'en sera-t-il quand notre vie sociale pourra repartir de plus belle et que les tentations se multiplieront? Existe-t-il des solutions alternatives goûteuses? Et comment s'y retrouver parmi les multiples possibilités qui s'offrent à nous? Notre panel de consommateurs expérimentés et de testeurs courageux s'est attelé à la tâche (*). Son verdict. Comme en atteste l'offre, la bière sans alcool n'est pas une nouveauté. Tant les noms classiques et les grandes marques que les plus petites brasseries locales ont osé lancer une version non alcoolisée, ou du moins, faiblement. En effet, il n'est pas rare que des bières dites sans alcool en contiennent un pourcentage minimum, comme mentionné sur les étiquettes situées à l'arrière des bouteilles et canettes. Cet élément a de l'importance pour certains.Cette version de la célèbre pils danoise n'est pas trop sucrée. Elle possède même un arrière-goût amer. Bien qu'elle puisse paraître un peu banale pour le connaisseur, c'est un bon produit au goût agréable. elle amertume. A décoLa production de bières sans alcool de Heineken n'a pas toujours été un succès. En matière de goût et de sensation en bouche, celle-ci ressemble fortement à la version classique. De quoi nous surprendre agréablement. Malgré un manque de corps, cette Leffe Blonde a vraiment un goût de... Leffe Blonde, et ça, c'est une bonne nouvelle! Toutefois, la différence n'échappera pas à un connaisseur. La brasserie néerlandaise artisanale qui se caractérise par des canettes originales a produit une IPA contenant à peine 0,2% d'alcool. Elle se distingue par des notes de cumin et de graines de coriandre et par une belle amertume. A découvrir!La Fruitesse ordinaire a pour vocation d'attirer un nouveau public d'amateurs de bière. Fruitée et très douce, elle se boit "on the rocks". Cette 0.0 est aussi à consommer de cette manière, avec beaucoup de glace donc, pour un résultat optimal. Malgré sa grande douceur, elle comporte suffisamment d'acidité pour assurer un bel équilibre. La Cornet Oaked est une bière blonde. Son goût boisé prononcé est dû à l'adjonction de copeaux de chêne lors de son brassage. Il se peut qu'elle ne fasse pas l'unanimité, mais elle est bien équilibrée et facile à boire. A noter qu'elle comporte 0,3% d'alcool. Ramon est la bière plus saine de la brasserie Roman: elle est faiblement alcoolisée (0,3%) et moins calorique. Ses arômes sont relativement légers, mais elle offre une riche sensation en bouche et se boit très facilement. Approuvée à l'unanimité par notre panel. Originaire de la région de Liège, la BDA est une bière blonde brassée naturellement. Un nom qui nous était inconnu, mais un beau produit très goûteux: généreux en houblon, subtilement amer et légèrement perlé. Nous l'avons immédiatement adopté! Thrive a mis au point une bière qui non seulement a bon goût, mais qui fait aussi du bien à votre corps. Après le sport, cette délicieuse IPA remplacera à merveille un soda. Il se peut que ce soient les protéines supplémentaires qui assurent la riche sensation en bouche de cette bière, mais cela ne fait que contribuer à sa complexité.Le vin sans alcool est un terrain délicat: l'offre n'est pas toujours très attrayante, et les méthodes de production semblent parfois discutables. Cependant, la plupart des supermarchés proposent un vaste choix, ce dont on se réjouit. Il existe aussi de plus en plus de solutions alternatives au vin.Cette bouteille ne manquera pas de vous rappeler votre jeunesse. Et malgré un nez "sucré" très prononcé et chimique, l'expérience gustative s'est révélée tout à fait acceptable. Peu de complexité, mais un arrière-goût pur et même une agréable acidité. Ce vin presque sans alcool (0,03%) est élégant et comporte un arrière-goût long et agréable. Il n'est ni collé ni doux, mais il présente une belle acidité. Quelque peu unidimensionnel. Pourtant, il convient parfaitement à l'apéritif. Et il est même certifié végan.Ce prosecco au goût très conventionnel comporte de nombreux arômes pointus et métalliques. Il remplacera avec brio la coupe de cava servie au café et constituera un ingrédient idéal pour un bon spritz. Un des rares vins de la liste à présenter un goût d'alcool. Il comporte également des arômes de noix et une sensation de gras en bouche, mais peu d'accents dignes d'être mentionnés. Il ravira certainement le buveur de vin blanc moyen. La plupart des vins rouges sans alcool ne nous ont pas vraiment séduits, à l'exception de ce cabernet sauvignon mûr produit par la brasserie australienne Lindemans. Epicé, épais et plein en bouche, doté d'un nez prononcé, il s'apparente au vin rouge conventionnel.VILT FERMENTED SODA - 10 euros - roelandfort.be Il semble que la tendance s'oriente vers les boissons fermentées plutôt que vers une version sans alcool, notamment pour le vin. Outre le kombucha et le kéfir, il existe de nombreuses autres possibilités. Ainsi, nous avons découvert Vilt, une entreprise de fermentation artisanale qui produit un soda au gingembre doté d'une pointe de poivron doux rouge. Très prononcé et différent, ce vin est une agréable surprise lui aussi.Situé au coeur du Beaujolais, le Domaine des Grottes produit des vins naturels. Chaque année, il fait pasteuriser une partie de son jus de raisin pour le laisser ensuite infuser avec de nombreuses épices et aromates. Il en résulte une boisson singulière dont le goût varie légèrement d'une année à l'autre. Malgré un pétillant un peu trop actif, nous avons perçu des notes de fruits rouges mûrs, de sauge et de gingembre. Pas accessible à tous, mais également très surprenant.Le kombucha conquiert peu à peu le coeur des Belges. Non seulement nous sommes de plus en plus nombreux à nous lancer dans nos propres recettes et schémas de fermentation, mais cette boisson fait aussi son apparition dans les rayons de supermarchés. Yugen est une entreprise gantoise. Cette version à base de gingembre et de citron est très équilibrée. Elle se caractérise par des notes bien fermentées et un arrière-goût franc.Parmi l'assortiment de spiritueux et de liqueurs, il existe depuis quelques années une belle offre de ce qu'on appelle les virgin spirits, des distillats sans alcool qui peuvent constituer la base d'un mocktail (NDLR: cocktail non alcoolisé) ou être consommés purs. Le nombre de substituts de gin est considérable et est manifestement en hausse constante. De plus, on dénombre davantage de versions plus légères d'autres liqueurs et boissons.Ce nom est sans doute le plus connu de toute la gamme. Il a contribué à l'introduction du concept des spiritueux sans alcool il y a quelques années. Le Spice 94 possède des arômes très prononcés de cardamome et de piment de la Jamaïque, ce qui permet de le marier facilement à d'autres goûts. Il convient parfaitement à un virgin negroni.Des arômes légèrement floraux et presque alcoolisés, un goût frais et sec agrémenté de notes de concombre et de citron vert. Délicieux consommé pur avec de la glace et idéal comme base d'un gin tonic classique.Une bombe gustative naturelle et locale, constituée de vraies épices et sans conservateurs ni sucres ajoutés. Arômes d'herbes aromatiques (romarin, thym) et goûts similaires en bouche. Un rêve pour les mixologistes. Les amateurs l'apprécieront agrémenté tout simplement d'un glaçon.Ce distillat belge à l'arrière-goût pur et parfumé est très bien équilibré. Il est peut-être un peu trop fragile pour être marié à un tonic, mais il est très agréable s'il est mélangé à de l'eau gazeuse et à du citron vert. Une mention honorable pour le gin tonic sans alcool prêt à l'emploi du producteur de gin Gordon's. Prix abordable, équilibre entre amertume et acidité, et peu sucré.Lyre's offre de nombreuses solutions alternatives aux liqueurs, et ce Dark Cane Spirit devrait remplacer un rhum brun. Cependant, il contient peu d'arômes ou de goûts délicats, et nous l'avons surtout trouvé très sucré et assez chimique. Nous déconseillons de le consommer pur. En revanche, il se prête à un cuba libre, agrémenté de beaucoup de glaçons, par exemple.Voici encore un produit local qui a su se frayer un chemin dans les rayons de supermarchés et les bars à cocktails. Très acide et doté d'une profondeur gustative limitée, constituée d'arômes, il est idéal agrémenté de notes plus sucrées ou comme base d'un gin fizz, par exemple.Ce substitut de gin nous a quelque peu déçus. Malgré des ingrédients tels que la baie de genévrier et la lavande, le goût dominant s'apparente à celui d'un médicament, même lorsqu'il est rehaussé de tonic.Ce vermouth rouge sans alcool de Martini nous a agréablement surpris. Il est peut-être un peu trop sucré, mais il possède un savoureux arrière-goût qui se caractérise par de riches notes épicées et une fine amertume. Idéal consommé pur, avec quelques glaçons.