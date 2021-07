Belgique-Italie, c'est ce soir! Alors en bon joueur, on vous offre le meilleur de la cuisine transalpine à travers ces adresses, recommandées par des Belgo-Italiens connus. Que le meilleur gagne...

Osteria Bolognese, à Ixelles

Recommandé par Carlo de Pascale

Juriste de formation, il a été chef de cuisine et patron d'un restaurant italien à Bruxelles. Aujourd'hui, il est chroniqueur culinaire pour différents médias, dont la RTBF, et auteur de bouquins de recettes. Ses origines sont napolitaines.

" J'ai pas mal de restaurants italiens préférés: Racines, Senzanome, Dolce Amaro, l'Osteria Romana. Mais il y en a un qui est plus cher à mon coeur, c'est l'Osteria Bolognese à Ixelles. D'abord parce que c'est un endroit où l'on mange vraiment comme à Bologne, une de mes villes préférées d'Italie, pour sa cuisine et tout le reste. Ensuite, car cette adresse est la dernière où mon père, à la fin de sa vie, a animé les tables de son club de mangeurs. Une photo, où il préside une table d'amis, est affichée dans un recoin de l'établissement, ad vitam, à l'initiative de Giacomo, le maître de cette jolie maison. "

49, rue de la Paix, à 1050 Bruxelles. osteriabolognese.be/

Sale Pepe Rosmarino, à Saint-Gilles

Recommandé par Elvis Pompilio

Le modiste est fils d'un mineur italien arrivé en Belgique dans les années 50. Il est né à Liège, où il a étudié les arts plastiques à l'Icadi. Aujourd'hui, il coiffe le gratin de ses chapeaux.

" Sale Pepe Rosmarino est une très bonne adresse où l'on mange de très bons plats italiens classiques. Et les pizzas y sont aussi bonnes que les pâtes. A vrai dire, je vais très rarement dans ce type de restaurants car je cuisine moi-même. J'ai grandi avec une maman qui m'a toujours préparé des spécialités de là-bas. Elle faisait tout elle-même, donc j'ai appris en la regardant faire. C'est pour cette raison que je suis assez difficile en la matière. Mais chez Sale Pepe Rosmarino, tout est toujours délicieux. L'accueil est chaleureux et l'ambiance agréable. "

98, rue Berckmans, à 1060 Bruxelles. facebook.com/salepeperosmarino/

La Piola Pizza, à Saint-Josse

Chez Giovanni, à Schaerbeek

Recommandés par Michael Miraglia

Lejournaliste de RTL-TVI, qui a également travaillé durant onze ans à la RTBF, est le petit-fils d'un mineur italien arrivé en Belgique à l'âge de 17 ans.

" C'est très difficile pour moi de donner " une " adresse tant la cuisine italienne est riche et variée. Voici donc ma composition idéale. Pour le plat, je vous envoie dans la meilleure pizzeria bruxelloise. Et dieu sait si j'en ai testées... C'est La Piola Pizza. Les pizzas y sont composées avec les meilleurs produits en provenance directe de la Botte. Ma préférée est la Tropeana, aux oignons de Tropea, petite commune de Calabre, et à la saucisse italienne. Par contre pour le dessert, je vais chez Giovanni sans la moindre hésitation. C'est le " pape " de la pâtisserie sicilienne. Il est installé à Bruxelles depuis 1971 et ses cannolis, des tubes remplis de ricotta sucrée, ou ses cassatas, elles aussi à la ricotta et aux oranges confites, sont à tomber. "

8, place Saint-Josse 8, à 1210 Bruxelles. lapiolapizza.com

303, chaussée de Louvain, à 1030 Bruxelles.

Dolce Amaro, à Saint-Gilles

Recommandé par Jean-Michel Zecca

L'animateur de radio et de télévision, notamment sur RTL-TVI, est également propriétaire d'un restaurant, Félicita (lire plus bas), à Waterloo. Une adresse ouverte avec le chef Renato Carati, avec qui il partage des souches communes et une passion pour l'assiette.

" Si je ne dois pas citer mon restaurant - qui reste toutefois mon préféré -, je choisirais le Dolce Amaro pour ses plats de tradition, réalisés par de vrais Italiens qui respectent les codes de la cuisine de ce pays. J'aime beaucoup, c'est important pour moi. "

115/117, chaussée de Charleroi, à 1060 Bruxelles.

dolceamaro.be/

Da Lino, à Zaventem

Recommandé par Sandra Kim

La lauréate du concours Eurovision, en 1986, a une famille paternelle originaire de la province de Chieti, dans les Abruzzes, en Italie centrale. Sa mère, elle, a des racines napolitaines.

" Mon restaurant préféré est Da Lino, à Zaventem. Car j'ai habité Nossegem, une petite commune à côté de là, pendant plus de vingt ans. Les propriétaires sont devenus des amis, et quand nous sommes dans le coin, nous nous arrêtons toujours pour y manger. Le restaurant propose une très bonne cuisine italienne traditionnelle, avec un service souriant. Les plats, en plus d'être très délicieux, sont joliment présentés et surtout, il y a du vin de grande qualité provenant de toutes les régions. Ça vaut vraiment le détour ! "

9, Vilvoordelaan, à 1930 Zaventem. www.dalino.be/

Restaurant de la Gare, à Anderlues

Recommandé par Dante Brogno

L'ancien footballeur belge d'origine italienne est né à Charleroi de parents siciliens. Il a notamment joué pour les Zèbres et est aujourd'hui entraîneur des Francs-Borains.

" Un de mes restaurants italiens préférés est le Restaurant de la Gare, à Anderlues. Malheureusement, son patron est décédé il y a quelques mois. J'aime beaucoup cet endroit pour son ambiance très familiale et ses plats italiens traditionnels. La cuisine est ouverte sur la salle, et de la table, on peut donc voir la " mama " s'y afférer et préparer les pâtes et la sauce tomate."

2, place de la Gare, à 6150 Anderlues. restaurantdelagareanderlues.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

Felicitá, à Waterloo

Recommandé par Ophélie Fontana

La journaliste de la RTBF et habituée de Viva For Life a des racines italiennes de par ses grands-parents paternels.

" J'apprécie le Felicitá à Waterloo pour la qualité des produits qui viennent tous d'Italie. Le chef, Renato Carati, raconte l'histoire de chacun d'eux, car il va les chercher lui-même au pays. Lui et son équipe les déclinent dans des recettes traditionnelles, typiques de différentes régions, avec un soupçon de modernité. C'est un voyage dans l'assiette et une réjouissance pour nos papilles. Sans oublier ce sens de l'accueil à l'italienne. "

528, chaussée de Bruxelles, à 1410 Waterloo. restaurantfelicita.be/fr

Pano e Vino, à Liège

CiPiaCe, à Saint-Gilles

Recommandés par Mario Baravecchia

Le chanteur finaliste de la première édition de la Star Academy, est revenu sur le devant de la scène récemment en mettant au point la chanson Mon Pays, rassemblant une série d'autres personnalités belgo-italiennes, à l'occasion des 75 ans de l'Accord "charbon".

" Difficile de vous dire quel est mon restaurant italien préféré en Belgique car je vis en France depuis plus de vingt ans... Mais je peux vous donner quand même deux adresses. La première, Pano e Vino, située sur la place Verte, à Liège. Le patron s'appelle Mario et c'était un ami de mon papa qui avait lui aussi un restaurant. On y mange très bien, des produits frais avec une belle carte de vins italiens évidemment. Le deuxième, CiPiaCe, au Parvis de Saint-Gilles, est plutôt un bistrot-resto où l'on prend aussi bien l'apéritivo qu'une planche de charcuteries et de fromages ou même un bon plat typique. L'ambiance y est décontractée et plus festive."

2, place Verte, à 4000 Liège. pane-e-vino.be/

49a, Parvis de Saint-Gilles, à 1060 Bruxelles. https://https://cipiace.be/

Da Pilesya, à Anthisnes

Recommandé par Marc Tarabella

L'homme politique belge d'origine italienne, membre du PS, est bourgmestre d'Anthisnes et depuis 2009, député européen.

" Il y a une dizaine de restaurants italiens que j'aime beaucoup, et où je vais régulièrement. Je les aime vraiment tous. Mais je vais en citer un: la trattoria Da Pilesya, à Anthisnes, car c'est le seul que nous avons dans la commune où je suis bourgmestre depuis vingt-six ans. Pietro, un Italien, et Estelle, sa femme, ont ouvert cet établissement par passion, chez eux. Et le couple a eu beaucoup de succès durant le confinement, car il a mis en place un système de plats à emporter, attirant les gens des alentours, mais aussi de plus loin. Aujourd'hui, la maison ouvre deux fois par semaine. Ce sont des produits frais et de qualité... "

11, rue du Moulin, à 4160 Anthisnes. dapilesya.be/

La Padella, à Seraing et Sottopiano, à Liège

Recommandés par Liugi Pieroni

L'ancien footballeur international belgo-italien reste fidèle à sa région liégeoise natale, en matière de gastronomie vert-blanc-rouge. Vu que sa femme est originaire de la Botte, et qu'elle cuisine très bien, il ne va au restaurant que quand c'est très bon!

"Avec les enfants, j'aime beaucoup aller à La Padella, à Seraing. J'habite tout près et leurs pizzas sont vraiment très bonnes. Et puis, pour manger une cuisine italienne plus gastronomique, dans un cadre magnifique, j'adore le Sottopiano. L'ambiance est très agréable et les plats sont parfaits. "

208, rue de Plainevaux, à 4100 Seraing. lapadella.be/

78, rue Louvrex, à 4000 Liège. sottopiano.be/

Par Pauline Lemaire

